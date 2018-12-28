2018-12-28T12:21:15+03:00
Общество

Таунхаусы в Брянске со скидкой до 630 тысяч рублей

Поделиться:
Все таунхаусы построены в едином архитектурном стиле и расположены на площади более шести гектаровВсе таунхаусы построены в едином архитектурном стиле и расположены на площади более шести гектаров
Изменить размер текста:

ГК «Надежда» - один из лидеров строительного рынка в регионе – предлагает приобрести комфортные таунхаусы в коттеджном поселке «Андреевский парк» по выгодной цене! Максимальная скидка – 630 тысяч рублей!

Получить такую скидку могут те, кто обратится с офис продаж компании в период с 15 декабря по 30 января.

Современный коттеджный поселок «Андреевский парк» - это уникальный во всех отношениях строительный проект «Надежды». Дома находятся в экологически чистом и живописном месте, в 15-ти минутах езды от центра Брянска (наверху 10-го микрорайона).

Все таунхаусы построены в едином архитектурном стиле и расположены на площади более шести гектаров.

До коттеджного поселка можно добраться по новой асфальтированной дороге, которая пролегает через 10-й микрорайон.

В шаговой доступности с таунхаусами есть два детских сада (один из них новый), общеобразовательная школа, а также школа олимпийского резерва. Рядом живописная березовая роща. Зимой там благоустраивают лыжные трассы, летом – это прекрасное место для спортивных пробежек или прогулок всей семьей.

Отдельного внимания заслуживает качество таунхаусов. Они возведены из керамического облицованного кирпича. Крыша – из металлочерепицы с предусмотренными водосточными системами и снегозадерживателями. Железобетонные перекрытия и гипсовая штукатурка стен по маякам гарантируют надежность и долговечность каждого из домов. Двухкамерное панорамное остекление окон и лоджий от немецкого концерна VEKA AG подарят простор, комфорт и защиту от непогоды, а металлические входные двери от компании «Гардиан» обеспечат абсолютную безопасность.

Владелец такой недвижимости автоматически получает встроенный гараж и дополнительное место на автопарковке, а также небольшой земельный участок от 2,14 до 5,83 сотки.

В коттеджном поселке есть собственная артезианская скважина и централизованная канализация.

Дома огорожены по всему периметру поселка и круглосуточно находятся под видеонаблюдением.

Приятным бонусом для новоселов станут просторная мансарда и цоколь. Эти площади можно использовать по собственному усмотрению.

Также коттеджный поселок оборудован баскетбольно-волейбольной площадкой, work-out комплексом, детскими игровыми зонами. А ухоженные газоны и релакс-зона с фонтанами всегда поднимут вам настроение. «Андреевский парк» – добро пожаловать домой!

Не упустите шанс выгодно приобрести новое качественное жилье в Брянске на накануне Нового года!

Все подробности можно узнать в офисах продаж компании по телефону: 32−14−20 или на официальном сайте застройщика.

Проектная декларация на сайте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
СКР: 39-летний житель Клинцов до смерти забил свою жену
В Клинцах пройдет футбольный турнир памяти Андрея Карлова
В Брянске с 4 января закроют движение на переулке Новозыбковском
Брянский кожвендиспансер переедет в центр жилого микрорайона
Активисты ЛДПР лично посещают многодетные семьи
На улице Фокина в Брянске под колеса иномарки попала 26-летняя девушка
Подробности ДТП со школьным автобусом в Навлинском районе: пострадали десять человек
Жительницу Брянска оштрафовали почти на миллион рублей за дачу взятки начальнику отдела образования
В Брянске 30 декабря пройдут сплошные проверки водителей
На проспекте Московском в Брянске погиб тульский рабочий
Больше шести тысяч брянцев на Новый год не смогут выехать за границу из-за долгов по алиментам
Перед Новым годом брянцы смогут пожаловаться на работу такси
За день брянцы перевели мошенникам больше 114 тысяч рублей
В Брянской области отметили День спасателя
В Брянске ищут свидетелей ДТП с 15-летней школьницей
Лизогубовская школа получила подарки от ЛДПР
В Брянске приняли стратегию развития до 2030 года
В Брянскую область не пустили грецкие орехи из Украины
С 1 января в Брянске вырастет плата за детский сад
В Брянске дороги от снега чистят около 80 единиц техники
Брянские следователи проводят проверку по факту ДТП со школьным автобусом
Для брянской больницы №4 купили новое оборудование
В Брянске сформировали новую избирательную комиссию
В Брянске с 27 на 28 декабря ограничат парковку на проспекте Ленина и на улице Емлютина
В Брянске отдел муниципального контроля мэрии переименовали в управление
В Брянской области назвали лучших спортсменов года