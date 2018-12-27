2018-12-27T12:10:59+03:00
Общество

Космический туризм теперь доступен каждому!

Мария Иванова
Поделиться:
Самое время отправиться в космический парк приключенийСамое время отправиться в космический парк приключений
Изменить размер текста:

Осталось не так много времени, как масштабное космическое приключение в Брянске подойдет к финишу. Если вы до сих пор не успели дотронуться до звезд, перевернуться с ног на голову в центрифуге, взбодриться в космическом вихре и услышать свой голос на разных планетах, самое время отправиться в космический парк приключений «Космодрайв».

Максимум детского любопытства в «Космодрайве»

Максимум детского любопытства в «Космодрайве»

В парке "Космодрайв" вы сможете:

- Пройти тренировку на космических тренажерах;

- Побывать на МКС;

- Измерить свой вес на разных планетах;

- Пройти 8 квестов в виртуальной реальности;

- Отправить свой голос на Марс, Юпитер, Венеру;

- Сделать сэлфи с легендарными киногероями из саги «Зведные Войны»;

- Помочь отремонтировать космический корабль;

- Попробовать космическую еду на вкус;

И еще много всего, что поможет тебе ощутить себя космонавтом!

«Космодрайв». покорит сердца детей и родителей

«Космодрайв». покорит сердца детей и родителей

«Космодрайв» точно покорит детские сердца, но и родителей он не оставит равнодушными. Смело отправляйтесь спасать марсианскую станцию, прячась от падающих метеоритов и перепрыгивая через огромные разломы на поверхности «красной планеты».

Помимо этого вы узнаете, готовы ли вы к полету в космос! После прохождения испытаний, выдаются сертификаты космонавтов. Количество ограничено.

Торопитесь «Космодрайв» будет работать только до 13 января в ТРЦ «Родина».

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Смело отправляйтесь спасать марсианскую станцию

Смело отправляйтесь спасать марсианскую станцию

Все малыши до 4 лет проходят в «Космодрайв» бесплатно. Для детей до 14 лет и остальных гостей предусмотрены специальные скидки. Подробнее об этом можно прочитать здесь https://vk.com/topic-161531722_39360504

Подробнее:

Сайт https://космодрайв.рф

VK https://vk.com/kosmodrive_bryansk

Здесь много всего, что поможет тебе ощутить себя космонавтом

Здесь много всего, что поможет тебе ощутить себя космонавтом

Прячась от падающих метеоритов и перепрыгивая через огромные разломы на поверхности «красной планеты»,дети получат огромное удовольствие

Прячась от падающих метеоритов и перепрыгивая через огромные разломы на поверхности «красной планеты»,дети получат огромное удовольствие

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ёлки последние»: в последний день года сборы от проката поддержат благотворительные проекты
Сборы от проката главного российского новогоднего блокбастера – фильма «Ёлки. Последние» за 31 декабря будут направлены на проекты сразу 2 благотворительных фондов: «Дом Роналда Макдоналда» и фонда «Подсолнух» Тимура Бекмамбетова
Новости 24
В Брянском районе спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку
Брянские аграрии получат 4,5 миллиарда рублей на погашение кредитов
Жителя Брянска будут судить за организацию нелегального казино в Севске
Житель Брянска получил 2,5 года тюрьмы за 12 килограммов конопли
При столкновении трех машин под Брянском пострадал водитель
Пенсионерка из Брянского района перевела мошеннику 2,8 миллиона рублей
В Жуковке появится центр амбулаторной помощи для онкобольных людей
В Брянске прошел главный новогодний утренник области
Жительницу Климовского района будут судить за мошенничество с «чернобыльским» жильем
Брянца Александра Большунова назвали лучшим лыжником страны
Владимир Жириновский передал жителю Брянска Андрею Пирожкову галстук боло
Брянцы получат пенсию за 7 января досрочно
В Брянской области проходят военные учения
На БМЗ проведена предновогодняя благотворительная акция
В Севске в историческом здании откроют Дом спорта
В Брянске открыли памятную доску космонавту Виктору Афанасьеву