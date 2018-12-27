Космический туризм теперь доступен каждому!

Осталось не так много времени, как масштабное космическое приключение в Брянске подойдет к финишу. Если вы до сих пор не успели дотронуться до звезд, перевернуться с ног на голову в центрифуге, взбодриться в космическом вихре и услышать свой голос на разных планетах, самое время отправиться в космический парк приключений «Космодрайв».

Максимум детского любопытства в «Космодрайве»

В парке "Космодрайв" вы сможете:

- Пройти тренировку на космических тренажерах;

- Побывать на МКС;

- Измерить свой вес на разных планетах;

- Пройти 8 квестов в виртуальной реальности;

- Отправить свой голос на Марс, Юпитер, Венеру;

- Сделать сэлфи с легендарными киногероями из саги «Зведные Войны»;

- Помочь отремонтировать космический корабль;

- Попробовать космическую еду на вкус;

И еще много всего, что поможет тебе ощутить себя космонавтом!

«Космодрайв». покорит сердца детей и родителей

«Космодрайв» точно покорит детские сердца, но и родителей он не оставит равнодушными. Смело отправляйтесь спасать марсианскую станцию, прячась от падающих метеоритов и перепрыгивая через огромные разломы на поверхности «красной планеты».

Помимо этого вы узнаете, готовы ли вы к полету в космос! После прохождения испытаний, выдаются сертификаты космонавтов. Количество ограничено.

Торопитесь «Космодрайв» будет работать только до 13 января в ТРЦ «Родина».

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Смело отправляйтесь спасать марсианскую станцию

Все малыши до 4 лет проходят в «Космодрайв» бесплатно. Для детей до 14 лет и остальных гостей предусмотрены специальные скидки. Подробнее об этом можно прочитать здесь https://vk.com/topic-161531722_39360504

Подробнее:

Сайт https://космодрайв.рф

VK https://vk.com/kosmodrive_bryansk

Здесь много всего, что поможет тебе ощутить себя космонавтом

Прячась от падающих метеоритов и перепрыгивая через огромные разломы на поверхности «красной планеты»,дети получат огромное удовольствие

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