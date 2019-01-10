Беглому брянскому участковому предъявили новое обвинение

Беглому брянскому участковому Левану Хуцишвили предъявили новое обвинение. На него заочно завели уголовное дело по статье «Побег из-под стражи». И выбрали экс-полицейскому меру пресечения – арест.

Как рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе регионального СУ СКР, Левана Хуцишвили задержали в ночь с 30 на 31 декабря в городе Сельцо. До этого он жил в Москве по поддельному паспорту и приехал навестить родных. Беглеца арестовали. По новой статье ему грозит до четырех лет колонии.

Напомним, обвинительный приговор Леван Хуцишвили услышал 31 марта 2017 года. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. В суде установили, что с 2011 года бывший участковый получал по две тысячи рублей взятки от продавцов нелегального алкоголя в Сельцо. За четыре года ему передали 106 тысяч рублей. Хуцишвили приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима.

После вынесения приговора Леван вышел из здания суда и исчез. Никто его не остановил.

В июле 2017-го приговор бывшему полицейскому смягчили. Апелляцию подавали адвокаты Хуцишвили. Ему назначили три с половиной года колонии. Из-за неправильного назначения режима исправительного учреждения апелляцию подавал и государственный обвинитель. Строгий режим сменили на общий.

Кстати, Леван Хуцишвили в 2013 году становился лучшим участковым в Брянской области.

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