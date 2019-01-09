На Крещение в Брянске подготовят четыре места для купания

На Крещение-2019 в Брянске подготовят четыре места для купания. В Володарском районе – это пляж на Десне возле железнодорожного вокзала. В Фокинском районе оборудуют две купели: на Мутном озере и озере ГРЭС в Белых Берегах. В Бежицком районе окунуться в ледяную воду можно будет в реке Десна у гостиничного комплекса «Бристоль» неподалеку от Центрального пляжа.

Крещенские купания начнутся с 22.00 18 января и продолжатся до 24.00 19 января, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дно водоемов перед праздником обследуют и очистят водолазы. Вокруг купели установят ограждения. Края проруби укрепят настилами. Переодеться можно будет в обогреваемых палатках. На пляжах установят освещение. За купающимися будут следить спасатели, водолазы, полицейские и медики.

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