2019-01-08T11:20:24+03:00
Экономика

МРСК Центра - управляющая организация ПАО МРСК Центра и Приволжья усилило контроль над работой энергосистемы в новогодние каникулы

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ПАО «МРСК Центра»ПАО «МРСК Центра»
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Для обеспечения надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса в праздничные и выходные дни с 30 декабря по 8 января ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» перешли на усиленный режим работы. В компаниях организовано круглосуточное дежурство, установлен особый контроль за работой электрооборудования и линий электропередачи.

Отработано взаимодействие Штаба ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с территориальными подразделениями Ростехнадзора, подразделениями МЧС, органами исполнительной власти, операционными компаниями ПАО «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями.

На всех энергообъектах в зоне ответственности компаний организовано круглосуточное дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек, 4409 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находятся около 1 709 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 56,16 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения. Под особым контролем энергетиков находится энергоснабжение социально значимых объектов регионов.

По всем вопросам энергоснабжения потребители в регионах присутствия ПАО «МРСК Центра» могут бесплатно позвонить по телефону прямой линии энергетиков: 8-800-50-50-115, в регионах присутствия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - по телефону прямой линии энергетиков: 8-800-100-33-00.

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