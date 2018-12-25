Брянщина наращивает экспортный потенциал продукции АПК

В сентябре текущего года правительство России одобрило национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, проект имеет особую важность, так как он направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и расширения их присутствие на мировых рынках.

Национальный проект включает в себя пять приоритетных проектов, в числе которых «Экспорт продукции АПК», срок реализации которого рассчитан до 2024 года. За этотпериод планируется создать центры для поддержки экспортеров продукции АПК, увеличить присутствие на зарубежных рынках, улучшить качество выпускаемой продукции агропромышленного комплекса и увеличить ее объем.

Брянская область активно подключилась к выполнению поставленных целей. Утвержденпаспорт региональной составляющей приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК».Благодаря внедрению новых технологий, тесному сотрудничеству с учеными и поддержке правительства, наш регион наращивает темпы производства агропродукции. Так, доляпродукции АПК в валовом региональном продукте за последние годы возросла с 7% до 17,2%. За четыре года объем производства в стоимостном выражении увеличился в 1,6 раза.

Предприятия региона являются крупными экспортерами и вносят весомую долю вовнешнеторговый оборот региона. За девять месяцев 2018 года он составил 800 млн.долларов США, что в фактически действовавших ценах больше сопоставимого уровня2017 года на 12,8 процента.

Например, «Погарская картофельная фабрика» поставляет картофельные хлопья и картофельный гранулят в Казахстан, Узбекистан, Польшу, Беларусь, Румынию, Венгрию, Болгарию, Чили, Бразилию, Аргентину, ООО «Новоком» экспортирует картофельныечипсы в Монголию и Китай.

Продукция ЗАО «Умалат» реализуется в Беларуси, Казахстане, Армении, Кыргызстане,Таджикистане, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Страны поставок продукции агрохолдинга «Мираторг» - Италия, Литва, Польша,Хорватия, Сербия, Франция, Саудовская Аравия, предприятия также аттестованы для экспортных поставок в Европейский Союз, Сербию, ОАЭ, Иран и ряд других стран.

Особое место среди экспортируемой брянской продукции занимает зерно. В этом году в области его урожай составил 1866 тыс. тонн. Стоит отметить, что по урожайности зерновых культур Брянская область занимает первое место в Центральном федеральном округе и четвертое место в России.

По данным Россельхознадзора, только за первые полгода на экспорт реализовано 195,2 тысячи тонн брянского зерна. Это в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из Брянской области зерно экспортируют в Республику Беларусь, Польшу, Бельгию, Латвию и Германию. Год от года валовые сборы зерна увеличиваются и производители намерены увеличивать объемы его экспорта.

Меры государственной поддержки, оказываемые сельхозтоваропроизводителям региона направлены на увеличение экспорта, это финансирование затрат на проведение мелиоративных мероприятий на сельскохозяйственных землях, льготное кредитование, субсидирование затрат и другие.

В прошлом году Правительство РФ выпустило Постановление «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом», в рамках которого возмещается до 80% понесенных затрат при транспортировке сельхозпродукции на внешние рынки. Список выплат пополняется каждый год.

На федеральном уровне действует государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки - АО «Российский экспортный центр», который осуществляет взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяющие совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Наряду с федеральным экспортным центром в помощь брянским предпринимателям на базе ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» действует Региональный центр поддержки экспорта. Его сотрудники оказывают помощь экспортерам по участию в выставках, в создании сайтов на иностранных языках, сборе документов для получения государственной поддержки, организуют круглые столы, семинары, международные бизнес-миссии.

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