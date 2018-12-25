День Энергетика в ООО «БрянскЭлектро»

День Энергетика в России отмечается в один из самых коротких световых дней в году – 22 декабря. Каждый год данная дата традиционно становится «красным днем календаря», в который происходит чествование лучших профессионалов энергетической отрасли.

В связи с этим, 20 и 21 декабря прошли торжественные мероприятия, приуроченные к поздравлению и награждению работников Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск в честь их профессионального праздника.

Начало праздничным мероприятиям было положено в Хрустальном зале Правительства Брянской области, где 20 декабря состоялась торжественная встреча, посвященная Дню Энергетика. На нее были приглашены лучшие энергетики брянского региона, в число которых вошли и сотрудники Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск. В адрес профессионалов, несущих свет и тепло в людские дома, прозвучали самые искренние слова и пожелания, напомнившие о том, что энергетика – одна из основных отраслей промышленности в России, без которой существование уюта и комфорта было бы невозможным.

Первые лица г. Брянска и Брянской области вручили почетные грамоты тем, кто обеспечивает стабильную и надежную работу энергосистемы и вносит свой вклад в развитие энергетической отрасли Брянской области. В число награжденных вошли 9 работников Филиала.

Награды от первых лиц г. Брянска и Брянской области получили 9 работников филиала

Почетными грамотами Губернатора Брянской области отметили электромонтера оперативно-выездной бригады 4 разряда Выгоничского участка Почепского СП Данилина А. Н., электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Трубчевского СП Беляева А. А., электромонтера оперативно-выездной бригады 5 разряда Центра управления сетями Никитина Н. В., водителя автомобиля Службы механизации и автотранспорта Кустова В. Н. Почетными грамотами Брянской областной Думы были награждены водитель автомобиля Службы механизации и автотранспорта Хорохонов В. В., контролер абонентского отдела Сунина О. В., электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда Центра управления сетями Климов Н. Н., контролер абонентского отдела Левая Н. И. и инженер по подготовке производства 1 категории Объединенного Бежицкого РЭС Филина В. А. Кроме того, не остались без внимания и памятных подарков ветераны профессии: Николаев Л. Г., Гришина Г. Д. и Ноздрачев В. А.

«От вашего профессионализма, ответственного отношения к делу во многом зависят укрепление энергетической безопасности нашего региона, эффективная реализация промышленного, аграрного потенциала, решение социальных проблем. Особо подчеркну, что это важно в зимний сезон, время, когда свет и тепло в домах особенно необходимы», – прокомментировал данное событие Заместитель Губернатора Брянской области Жигунов А. М.

Не остались без внимания и памятных подарков ветераны профессии

Торжество продолжилось на следующий день (21 декабря) праздничным концертом, организованным коллективом Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск.

Генеральный директор ООО "БрянскЭлектро" Андрей Анатольевич Сорокин

«Дорогие коллеги, ветераны, уважаемые гости, раз в год мы отмечаем наш профессиональный праздник, – сказал на открытии торжества генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Андрей Анатольевич Сорокин. – В этом году мы хорошо потрудились. Благодаря вашему труду и достижениям мы можем собраться сегодня в этом зале и поздравить друг друга. Самым главным показателем нашей работы является то, что в каждом доме горит свет, что все предприятия работают. За весь этот год на нашем предприятии не было ни одной аварии, мы обеспечиваем безопасность своих сотрудников. От всей души благодарю вас за проделанную работу и вместе с вами радуюсь нашему празднику и стабильности нашего предприятия.»

В программу мероприятия вошли номера художественной самодеятельности, тематически связанные с профессиональной деятельностью энергетиков. Так, концерт начался с танцевальной постановки об эволюции предметов освещения, продемонстрировавшей зрителям стили первобытного танца, вальса и диско. До глубины души тронули энергетиков пронзительные вокальные номера Сергея Батова и Северьяновой Юлии.

До глубины души тронули энергетиков пронзительные вокальные номера Сергея Батова и Северьяновой Юлии

Танец «В трансформаторной подстанции» в исполнении Александра Ламтюгова, Константина Родионова и Игоря Гришина в шутливой форме напомнил присутствующим о важности соблюдения правил электробезопасности на рабочем месте. Данная тема была продолжена в юмористической инсценировке, сыгранной Денисом Тихонковым и Константином Родионовым, над комичностью которых смеялся весь зал.

Танец «В трансформаторной подстанции»

Праздничное шоу завершилось искрометным и заряжающим позитивом гимном ООО «БрянскЭлектро», написанным и исполненным Артемом Васильевым.

Праздничное шоу завершилось искрометным и заряжающим позитивом гимном ООО «БрянскЭлектро», написанным и исполненным Артёмом Васильевым

Художественные номера концерта гармонично чередовались с церемониями вручения почетных грамот и ценных подарков лучшим работникам Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск. В общей сложности, профессионализм 123 сотрудников предприятия был оценен ведомственными, корпоративными и региональными наградами.

Художественные номера концерта гармонично чередовались с церемониями вручения почётных грамот и ценных подарков

За успешную трудовую деятельность Благодарственными письмами Губернатора Брянской области были отмечены 5 сотрудников Филиала, почетными грамотами Главы города Брянска – 3 сотрудника. Почетными грамотами Департамента топливно – энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области и Департамента сельского хозяйства Брянской области были награждены 27 работников. Кроме того, почетные грамоты Филиала получили 78 сотрудников.

В общей сложности, профессионализм 123 сотрудников предприятия был оценен ведомственными, корпоративными и региональными наградами

Подобный формат организации профессионального праздника энергетиков был высоко оценен всеми присутствующими. Сотрудники Филиала зарядились позитивными впечатлениями на предстоящий рабочий год и не собираются останавливаться на достигнутых результатах.