Марина Карлова рассказала подробности скандальной поездки брянских детей в Турцию. Вдова погибшего дипломата, возглавляющая благотворительный фонд, специально приехала для этого в Брянск. Она возмутилась поступком автора нашумевшего видео.

- По мнению журналиста, большинство детей - это дети сотрудников горадминистрации и работников правоохранительных органов - это ложная информация, - заявила Марина Карлова. - Поездка была связана с открытием памятника и улицы имени моего мужа, Андрея Карлова. Поездка ребят не предполагала отдыха и лечения. Ее финансировала турецкая сторона, которая пригласила мальчишек и девчонок, сопровождающих и сотрудников фонда.

Марина Карлова сама обратилась в администрацию Клинцов, чтобы там отобрали в Демре 50 юнармейцев. Сначала хотели, чтобы поездка была оздоровительной, но потом от этой идеи отказались.

- О тяжелобольных детях речи не шло, так как для них поездка была бы очень утомительной, - говорит вдова дипломата. - В Турции мы были пять дней, эту поездку нельзя назвать отдыхом. Мы постоянно были в движении, участвовали в торжествах.

- К нам действиетельно обратились из фонда имени Андрея Карлова и попросили найти 50 юнармейцев для поездки, - рассказала начальник отдела образования горадминистрации Клинцов Жанна Бурнос. - Но столько юнармейцев у нас нет. Мы обратились в фонд и попросили взять в поездку детей, у которых есть достижения в общественной жизни города. Нам пошли на встречу. Официально заявляю- детей сотрудников горадминистрации было всего пять. Это сыновья и дочери начальников отделов и наших специалистов, которые имеют достижения в общественной жизни.

Напомним, скандал в Брянской области разразился 19 декабря, когда в сеть попало видел интернет-сми Клинцов. На кадрах бывший заместитель мэра города Людмила Лубская и глава города Олег Шкуратов отвечают на вопрос журналиста, почему в поездку в Турцию отправились дети чиновников. Речь идет о поездке, которую организовал благотворительный фонд имени дипломата Андрея Карлова, уроженца Клинцов. «Международный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации имени Андрея Карлова» и администрация города Клинцы договорились о том, что 50 детей отправятся в турецкий город Демре в марте этого года. Но среди ребят отправившихся в Турцию, по словам журналиста, большинство оказалось детьми сотрудников горадминистрации и депутатов. На ситуацию обратили внимание областные и федеральные власти. Губернатор Брянской области пообещал наказать виновных.

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