Новогодняя ночь 2018-2019 в Брянске: где в городе пройдут праздничные гулянья
До Нового года осталось меньше десяти дней. Стали известны места прадзничных гуляний в новогоднюю ночь-2019 в Брянске. Концерты, игры и конкурсы пройдут во всех районах города. Для горожан подготовили 16 площадок, сообщают в пресс-службе мэрии. Программы стартуют с часа ночи 1 января.
Где лучше встретить новогоднюю ночь-2019 в Брянске:
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
- 1.30 - сквер Карла Маркса;
- 1.00 - Курган Бессмертия;
- 1.30 - площадь у гипермаркета "Линия".
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН:
- 1.00 - площадь перед ДК БМЗ;
- 1.00 - площадь перед ДК Медведева;
- 1.00 - площадь в поселке Радица-Крыловка;
- 1.00 - площадь в поселке Октябрьский.
ФОКИНСКИЙ РАЙОН:
- 1.00 - площадь перед ДК железнодорожников;
- 1.00 - площадка у ТЦ "Шипка";
- 1.00 - сквер у завода "Литий";
- 1.00 - площадь в поселке Белые Берега.
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН:
- 1.30 - площадь перед ДК Володарского района;
- 1.30 - площадь перед ДК имени Горького;
- 2.00 - площадь перед кинотеатром "Салют";
- 1.30 - сквер перед ТЦ "Пушкинский";
- 1.30 - площадь поселка Большое Полпино.
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