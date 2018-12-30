Синоптики рассказали, какой будет погода в январе в Брянской области

Январь в Брянской области будет теплее нормы. Такой прогноз дали синоптики брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается на целый градус выше нормы - 7,9 градуса мороза (норма - 8,9 градуса мороза).

Снега выпадет примерно 130 процентов от среднего значения ( норма - 41мм)

К слову, самый теплый январь в Брянске был в 2007 году. Тогда температура воздуха держалась в районе минус один градус, рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Самым холодным стал первый месяц 1987 года со среднемесячной температурой воздуха 17,5 градуса мороза.

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