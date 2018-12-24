«Надежда» сдала новый дом в экомикрорайоне «Сосновый бор»

Экомикрорайон «Сосновый бор» расположен на границе Володарского района Брянска. Добраться до него можно как на общественном транспорте, так и на личном. Рядом есть остановки, откуда можно без труда добраться до любого района города на общественном транспорте.

«Сосновый бор» − это уникальное сочетание природы, комфортных квартир и продуманной инфраструктуры. Весь комплекс окружен сосновым лесом, в котором расположен благоустроенный «Парк поколений». В нем предусмотрены зоны отдыха, прогулочные дорожки, детские игровые площадки, лавочки, освещение и роскошная зелень.

В шаговой доступности социальная инфраструктура: детские сады и школы, медицинские учреждения. Рядом Ледовый дворец, кафе и торговые центры.

Особенная у «Соснового бора» и дворовая инфраструктура: благоустроенные детские игровые и спортивные площадки, собственный хоккейный корт. При этом территория экомикрорайона находится под надежным видеоконтролем.

Отдельного внимания заслуживают квартиры застройщика. Просторные, с удобными планировками, качественной отделкой и шикарным видом из окон.

«Надежда» позаботилась и о комфорте своих жильцов. Центральная система отопления оснащена биметаллическими радиаторами, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом защищают от холода зимой, летом сохраняют прохладу и дарят отличную шумоизоляцию. Предусмотрена и надежная система пожарной безопасности.

Торопитесь, квартиры еще есть!

Все подробности можно узнать в офисах продаж компании по телефону: 32−14−20 или на официальном сайте застройщика.

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