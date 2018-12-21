ВЫБОР РЕДАКЦИИ: Молочное скотоводство крупного рогатого скота на Брянщине набирает обороты

Правильное кормление коров - вкусное молоко

В 2018-м исполнилось уже четыре года со дня введения ограничительных мер на ввоз продовольствия из европейских стран, в том числе молока. Для сельского хозяйства нашей страны это оказалось значительным стимулом для движения вперед. Сельхозпредприятия начали наращивать объемы производства молока. Перед российскими животноводами стоит задача обеспечить потребность жителей страны в молоке. Справляться с этой миссией предстоит хозяйствам регионов. Брянская область в этом вопросе в числе передовиков. Только в прошлом году в нашем регионе произвели свыше 290 тысяч тонн молока, что позволило нам войти в десятку лучших по ЦФО.

Продуктивность молочной коровы зависит от нескольких факторов.

- Во-первых, на надои влияет качество кормов, - поясняет профессор кафедры кормления животных и частной зоотехнии Брянского государственного аграрного университета Егор Лебедько. - Во-вторых, от уровня селекционно-племенной работы, ну и, конечно же, от уровня ухода за животными. Все эти компоненты весом». Проигнорировав хотя бы один из них, снижается продуктивность дойных коров.

В Брянской области каждый год своевременно и в необходимом количестве заготавливают сено, силос, зернофураж и другие корма животным. Специалисты на брянских фермах составляют рацион буренок в соответствии с рекомендациями ведущих консультантов в области кормления. Утром - трава или сено, во время доения концентрированные корма, богатые клетчаткой силос, сенаж, высокобелковые добавки шрот и жмых, на ночь — сено.

При выработке молока дойная корова расходует много энергии. Чтобы получить один литр молока, через вымя должно пройти до 500 литров крови. Во время этого процесса из организма животного выводятся белки, жиры и минералы. Поэтому первостепенная задача - обеспечить молочных коров сбалансированным кормом. В Брянской области животноводы закупают современные добавки и дополнительные корма с высоким содержанием кальция, фосфора, цинка и меди, а также витаминами А, группы В, Ди Е.

Большое внимание брянские производители уделяют не только кормлению, но и поению. Как утверждают эксперты, для получения одного литра молока корова должна получить около трех литров чистой воды. В ней не должно быть тяжелых металлов, и, конечно же, паразитов. Брянские производители тщательно следят за качеством воды. Перед тем как ее подать коровам, ее пропускают через специальные многоступенчатые фильтры.

Производство молока - под контролем ветеринаров

За состоянием здоровья поголовья крупного рогатого скота на фермах Брянщины следят ветеринарные специалисты, проводящие ветеринарно-санитарные мероприятия для контроля здоровья животных. Всем коровам проводят необходимые прививки, чтобы у них сформировался иммунитет. Для этого ветеринары применяют современные и безопасные специализированные лекарственные препараты: вакцины и сыворотки.

Ветеринары внимательно следят за общим состоянием коров. Под руководством специалиста проходит дезинфекция коровников, аппаратов доения. Также вместе с другими специалистами предприятий ветеринары борются с переносчиками болезней мухами, крысами и мышами, предотвращая возникновение очагов инфекций.

Каждый день врач осматривает всех животных, чтобы иметь возможность распознать болезни на ранних стадиях и начать их своевременное лечение

В случае выявления заболевания больное животное помещают на карантин под пристальное наблюдение ветеринара. Здоровое стадо не будет контактировать с больным животным, поэтому на качестве молока это не отразится.

Буренки с «родословными»

Выпуск качественной молочной продукции зависит как от состояния здоровья коровы, так и от ее генетического потенциала.

На брянских фермах и предприятиях отслеживают генетику животных, для недопущения покрытия быком своих же дочерей. Ведь скрещивание близкородственных особей грозит мутациями, снижением продуктивности в поколениях, а также генетическими заболеваниями. А это может погубить целое стадо.

Чтобы исключить такую вероятность, в Брянской области используют искусственное осеменение. В этом способе разведения коров есть множество преимуществ.

Ветврач перед искусственным осеменением осматривает корову, что позволяет вовремя оказать помощь в случае выявления у нее заболеваний и своевременно выбраковывать животное.

При искусственном осеменении биоматериал получают от племенного быка-производителя с достоверным происхождением, с высоким генетическим потенциалом, проверенного по качеству потомства и на инфекционные и генетические заболевания. Семя быков исследуют в специальных лабораториях. Его на предприятия в районах завозят не только из Брянской, но и других областей.

При использовании искусственного осеменения уже в первую лактацию коровы от таких быков дают до 30 килограммов молока в сутки с жирностью молока до 494.

В Брянской области на базе Выгоничской, Дубровской, Климовской, Мглинской, Трубчевской и Унечской райветстанций работают пункты искусственного осеменения коров. Здесь проводят осеменение животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах. Специалисты используют семя от быков-улучшателей молочных пород: голштинской, черно-пестрой, красно-пестрой, симментальской и швицкой породы.

Опыт перенимается у лидеров

Большое внимание уделяется проведению под руководством области обучающих семинаров, в которых участвуют аграрии со всего региона, эксперты и ученые в области животноводства.

- Подобные семинары проходят у нас в области раз в два месяца, - рассказывает начальник отдела животноводства департамента сельского хозяйства Брянской области Артем Ашеко. - Делиться опытом к нам приезжают представители науки, специалисты компаний, занимающиеся кормлением животных, и руководители ведущих сельхозпредприятий по производству молока. Мы стараемся равняться на лидеров отрасли: Татарстан, Ленинградскую и Вологодскую области. В прошлом году они показали рекордные надои и при этом показатели продолжают расти. В этих регионах молочные предприятия автоматизированы. Брянская область тоже вступает на путь автоматизации - вскоре в Брянской области откроется новая роботоферма. Доение там будет проходить полностью автоматизировано под контролем одного оператора.

Обучающие семинары в Брянской области проводят на территории предприятий, которые внедряют в свое производство новые технологии и добиваются хороших результатов. Примером таких хозяйств служат ООО «Красный Октябрь» Стародубского района, ООО «Новый путь» Брянского района, СПК «Зимницкий» Дубровского района, ООО «Молочное» Трубчевского района и другие.

Успехи в молочном скотоводстве отметил губернатор области

Предприятию «Красный Октябрь» из Стародубского района в этом году исполнилось 100 лет. Раньше численность работников в хозяйстве не превышала ста человек, урожай собирали вручную, сейчас ООО «Красный Октябрь» - это современное предприятие. Число работников превышает 500 человек. Почти сразу после создания «Красный Октябрь» стал образцовым.

Труд коллектива отметил глава региона Александр Богомаз. Руководителю организации Георгию Лобусу за личный вклад в развитие агропромышленного комплекса, успешное ведение и высокое качество сельскохозяйственных работ присвоили Почетное звание Брянской области «Заслуженный работник сельского хозяйства Брянской области».

Еще один лидер молочного животноводства - предприятие из Брянского района ООО «Новый путь». Вот уже почти десять лет обновленное хозяйство производит молоко, пшеницу, кукурузу и овес. Используя опыт ведущих ученых страны, здесь занимаются племенным разведением черно-пестрой породы коров. Буренок из «Нового пути» покупают не только брянские животноводы, но и фермеры из других регионов. Специалисты знают, что на предприятии, где могут получить с одной коровы до девяти тонн молока в год, животных выращивают в соответствии со всеми современными требованиями.

В этом году доярка ООО «Новый путь» Людмила Артемкина стала победителем в номинации «Лучший оператор машинного доения 2018 года». Она надоила от каждой коровы больше 7000 килограммов молока.

Поддержка государства - залог высоких результатов

Фундаментом для таких хороших результатов является государственная поддержка в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Товаропроизводители аграрного комплекса участвуют во всех мероприятиях целевой поддержки. Брянские сельхозтоваропроизводители имеют возможность получить субсидии за 1 кг реализованного молока, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие молочного скотоводства и другие из федерального и областного бюджетов. В дальнейшем поддержка будет продолжена.

Департамент сельского хозяйства Брянской области совместно с подведомственными структурными подразделениями и учеными Брянского государственного аграрного университета разработал концепцию развития молочной отрасли.