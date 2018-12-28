Рождество 2019 в Брянске: программа мероприятий для взрослых и детей

7 января все православные отмечают Рождество. Одни проводят этот день дома в кругу семьи и друзей, другие - предпочитают отправиться на торжества, посвященные главному христианскому празднику. «Комсомолка» подскажет, где брянцы смогут интересно отметить рождественские праздники.

Отправляемся в музей

6 и 7 января в музее «Народное творчество» пройдет выставка «Новогодняя чудо-игрушка»(0+). В краеведческом музее - выставка «От Рождества до Крещения»(0+). Также сотрудники учреждения проведут мастер-классы по изготовлению елочной игрушки. В планетарии запланировали интерактивные праздничные программы «Под Рождественской звездой»(0+). Ребятам расскажут истории о звездах, астероидах и кометах, покажут снимки и отрывки документальных фильмов. В музее братьев Ткачевых брянцы смогут увидеть новогодние игрушки и открытки второй половины ХХ века(0+). В художественном музее гостей ждут мастер-классы по изготовлению новогодних и рождественских сувениров и открыток (0+).

Что в театре?

В брянском театре драмы 7 января покажут комедию «Боинг-Боинг». Это история ловеласа Бернара с тремя невестами-стюардессами, которые встретились в один прекрасный день (16+). На новогоднюю елку брянцев пригласили в ТЮЗ. Здесь пройдет в представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6 января актеры покажут спектакли: «Золотой ключик или Приключения Буратино»(3+) и «Примадонны» (12+). 7 января - «Золотое сердечко»(3+), «Каштанка или забытые письма»(12+). 6 января в театре кукол брянцы увидят постановку «Снежный цветок»(0+) а 7 января - «Царевна Лягушка»(0+).

Идем на концерт

Рождественский концерт брянского симфонического оркестра пройдет в концертном зале «Дружба». На сцене 8 января прозвучат самые популярные произведение разных эпох и стилей, так же музыка кино и театра (6+).

6 января в ДК БМЗ с представлением выступит Владимир Куклачев. 38 кошек выступят на одной сцене в праздничных костюмах под звуки всем известных новогодних песен (0+).

Праздничные концерты также пройдут также во всех районных домах культуры. Местные коллективы исполнят новогодние и рождественские композиции(0+) .

А может в цирк?

6 и 7 января в цирке брянцев ждет новогодняя программа «Созвездие белых львов» (0+). С праздниками малышей и их родителей поздравит Дед Мороз. Он приготовил немало сюрпризов, но кое-кто хочет помешать празднику и похитить ключ от волшебной шкатулки. В программе: захватывающие номера под куполом цирка, уморительные клоуны и, конечно, четвероногие артисты.

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