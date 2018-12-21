Лучших сотрудников Брянскэнерго наградили в Правительстве Брянской области

Заместитель губернатора – заместитель председателя Правительства Брянской области Александр Жигунов вручил девяти сотрудникам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» награды.

Церемония награждения прошла в Хрустальном зале Правительства региона в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Энергетика.

Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации вручена электромонтеру оперативно-выездной бригады группы оперативного обслуживания подстанций оперативно-технологической службы центра управления сетями Татьяне Ивченко и заместителю главного инженера - начальнику управления производственной безопасности и производственного контроля Павлу Злобину.

Почетной грамоты Губернатора Брянской области удостоены начальник отдела релейной защиты и противоаварийной автоматики службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Николай Зверуго, старший диспетчер оперативно-технологической службы центра управления сетями Валерий Буненков и электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики Николай Скрементов.

Почетной грамотой Брянской областной Думы награждены машинист крана (крановщик) службы механизации и транспорта управления логистики и материально-технического обеспечения Александр Ховрин, ведущий специалист службы складского хозяйства управления логистики и МТО Валерий Пинаев и ведущий бухгалтер управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Галина Гудилина.

С профессиональным праздником энергетиков поздравил председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, пожелавший здоровья, успехов в профессиональной деятельности и безаварийной работы на благо жителей Брянской области.

От имени ветеранов отрасли к энергетикам обратился председатель Совета ветеранов Брянскэнерго Василий Захаренко, отметивший, что сегодняшнее поколение работников энергетической отрасли успешно продолжает традиции, заложенные предшественниками многие десятилетия назад.