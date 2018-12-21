Брянскому музею передали альбомы об Олимпиаде в Третьем Рейхе

Брянскому краеведческому музею передали три иллюстрированных альбома об Олимпийских играх в Германии в 1936 году. Издания изъяли таможенники на границе. Через пункт пропуска Новые Юрковичи в Климовском районе их пытался провезти гражданин Украины.

- Мужчина рассказал, что нашел альбомы на свалке ненужных вещей в Германии и решил их подарить знакомым в России, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. – Он «забыл» задекларировать ценный подарок.

Оказалось, что альбомы на немецком языке с вклеенными фотографиями участников Олимпиады представляют историческую и художественную ценность. Олимпийские игры 1936 года прошли в Берлине. Соревнования поставили новый рекорд по количеству участников. Почти четыре тысячи спортсменов приехали из 49 стран мира. К тому времени власть в Германии принадлежала Национал-социалистической немецкой рабочей партии во главе с Адольфом Гитлером.

Краеведческий музей получил Псалтырь, которому больше 100 лет. Судя по надписям, в 1880 году книга находилась у ученика Дмитровского духовного училища.

Псалтырь принадлежал ученику духовной академии.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Художественному музею передали три иконы: Богородицы «Всех скорбящих Радость», «Господь Вседержитель» и с четырьмя святыми «Святая Великомученица Екатерина, Пресвятая Богородица, Иоанн Предтеча и Господь Иисус Христос». Ценные вещи нашли у пассажирки поезда, который следовал на Украину.

Брянскому художественному музею передали три иконы.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Всего таможенники передали брянским музеям семь предметов стоимостью больше 65 тысяч рублей.

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