В микрорайоне «Деснаград» отметили Новый год

22 декабря в микрорайоне «Деснаград» состоялся детский праздник, приуроченный к приближению 2019 года.

Фото: "Деснаград".

Во второй половине дня просторный двор микрорайона наполнился бодрой музыкой, на которую начали собираться дети. Когда жители были в сборе, во двор торжественно вошли Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе с малышами главные герои праздника играли на площадке, участвовали в эстафетах, танцевали и водили хороводы возле 7-метровой елки, которую в этом году установила управляющая компания «Десна». Представители управляющей компании с удовольствием помогли организовать детский праздник и участвовали в подготовке подарков для детей. Чтобы почувствовать приближение Нового года, маленькие «деснаградцы» загадывали желания, переодевались в нарядные костюмы, представляя себя героями сказок. В конце праздника Дед Мороз со Снегурочкой вручили детям сладкие подарки и поздравили с наступающим Новым годом.

Фото: "Деснаград".

«Мы стараемся создать максимально комфортные условия проживания для людей, которые покупают жилье в Деснаграде. И для нас это больше, чем просто построить дома. Мы хотим, чтобы каждый житель чувствовал себя уютно не только в собственных квартирах, но и во дворах микрорайона. Именно поэтому и организовываем мероприятия», - отметил Виталий Жиленков, директор ООО «Премиум проект», одного из застройщиков микрорайона «Деснаград».

Фото: "Деснаград".

Как отмечают жители в официальной группе в социальной сети «Вконтакте», елка в этом году выдалась особенно праздничная (орфография и пунктуация авторов сохранены):

Наталья:

«Спасибо за елочку и украшенные фонариками входы в подъезд. Ребенок счастлив, да и нам новогоднего настроения добавили».

Екатерина:

«Елка в этом году удивительная, даже в общепринятых местах установки елочек в нашем городе не всегда увидишь такую красавицу! Спасибо!!!!!!!!»

Наталия:

«Очень красивая елка, прям идеальная, спасибо большое)»

Фото: "Деснаград".

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