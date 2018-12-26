ООО «Брасовские сыры»: достойная замена европейским производителям

Сыры на любой вкус

Из­за введенного Россией эмбарго с прилавков магазинов исчез импортный сыр. Брянские гурманы поначалу опечалились: как же быть без любимого лакомства? Ответ на этот вопрос быстро нашли в компании ООО «Брасовские сыры» и предложили на пробу свою продукцию. Оказалось, брянские молочники умеют делать такой же хороший сыр, как и в Европе. Спустя уже четыре года брянцы продолжают покупать сыры брасовского производства, а предприятие – наращивает мощности.

ООО «Брасовские сыры» работает в поселке Локоть с 1961 года. Сегодня на заводе производят твердые и полутвердые сыры, сливочное масло и сгущенное молоко. Самая разнообразная – линейка полутвердых сыров. Это полюбившиеся брянцам сыр «Российский», «Пошехонский», «Костромской», «Маасдам», а также сыры для истинных гурманов с пажитником, грецким орехом, миндалем и медом. Новинкой, которая уже завоевала популярность у потребителей, стал сыр «Пармеджано Фреско», отмеченный знаком качества DOP.

Мы стараемся предложить покупателю достойный сыр на любой вкус и кошелек, – говорит генеральный директор ООО «Брасовские сыры» Александр Беленчиков. – Среди нашего ассортимента есть экономварианты, которые не уступают по своим свойствам и качеству сырам премиальной линейки. Мы выпускаем такие сыры в большом количестве. Это помогает снизить их стоимость. Мы следим за отзывами о нашей продукции и всегда прислушиваемся к пожеланиям наших покупателей. Вместе мы сможем сделать брасовский сыр еще вкуснее и качественнее.

Предприятие производит достойный сыр на любой вкус и кошелек.

Проверка качества на каждом этапе

Привлекает покупателей брасовских сыров не только разнообразие, но и качество продукта.

– Мы используем только проверенное молоко надежных поставщиков из Брянской, Калужской областей и Беларуси, – поясняет Александр Беленчиков. – Это фермы, расположенные в экологически чистых районах. На них для коров тщательно подбирают питание. Качественное молоко – это вкусный и полезный сыр.

ООО «Брасовские сыры» еще раз с особой тщательностью проверяет сырье у себя на производстве.

– Пробы из каждой партии молока попадают в лабораторию, где их исследуют специалисты, – говорит Александр Беленчиков. – Их оценивают по органолептическим, физико­химическим, микробиологическим показателям. Для изготовления сыров мы берем только лучшие образцы.

После этого технологи берут пробы на каждом этапе производства. Продукцию тестируют и перед подготовкой и отправкой на прилавки магазинов.

В производстве сыров используется натуральное сырье.

Новые цеха и собственные фермы

Сыры из Брасова востребованы у брянских покупателей. Об этом говорят объемы производства, которые год от года увеличиваются.

Как заявляют сотрудники предприятия, каждый месяц они изготавливают около 1200 тонн сыра, 80 тонн сливочного масла и 350 тонн сгущенного молока, перерабатывая больше 10 тысяч тонн молока. Но на достигнутом ООО «Брасовские сыры» не планирует останавливаться. Впереди строительство нового цеха и собственных ферм.

– Мы планируем расширить производство как минимум в два раза, – рассказывает Александр Беленчиков. – У нас на заводе появится новый цех сыроварения, который мы запустим уже в следующем году. К слову, недавно начали работу цех индивидуальной упаковки сыров и линия по фасовке сгущенного молока в жестяные банки. Также в ближайшем будущем планируем создать фермы, на которых будем получать молоко собственного производства. Пока мы ведем переговоры о получении земель и покупке стада буренок.

Вход на иностранные рынки

Продукция ООО «Брасовские сыры» с успехом продается не только в Брянской, но и в Волгоградской, Владимирской, Ленинградской, Воронежской, Липецкой, Калужской областях и Краснодарском крае. Также компания планирует выйти на иностранные рынки.

– Мы укрепили свои позиции на рынке и стали одним из крупнейших производителей сыра в ЦФО, – говорит Александр Беленчиков. – Но это не говорит о том, что не нужно двигаться дальше. Мы стремимся к увеличению рынков. Это не только расширение географии покупателей, но и налаживание сотрудничества с торговыми сетями. Также продолжим работу над собой. Хотим завоевать сердца тех брянцев, которые еще не попробовали наши сыры.

Планы брасовских сыроделов отметили в правительстве региона. Предприятие включили в список предприятий­экспортеров. Благодаря этому компания получает финансовую поддержку. На эти деньги расширяется производство, улучшаются условия труда сотрудников, закупается новое современное оборудование и повышается заработная плата работников завода.

Александр Беленчиков: "Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим успехам и достижениям, принесет радость, взаимопонимание, согласие и успех. "

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!

Уходящий год был насыщенным и плодотворным. Он наполнил нас жизненной мудростью и силой. Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим успехам и достижениям, принесет радость, взаимопонимание, согласие и успех. Пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты. Пусть наступающий Новый, 2019 год станет для всех вас годом новых свершений и достижений!

Счастья, здоровья, радости, успехов и всего самого наилучшего!

С уважением, директор ООО «Брасовские сыры» А.В. БЕЛЕНЧИКОВ.

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