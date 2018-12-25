В Брянске прошел парад Дедов Морозов

В Брянске 25 декабря прошел традиционный парад Дедов Морозов. В этом году он состоялся уже в 11-й раз. На Театральной площади собрались сказочные герои, в которых перевоплотились школьники и студенты города. Главного новогоднего волшебника и его внучку выбирали из 16 пар.

Зрителями праздничной программы стали воспитанники детских садов и прохожие. Под аккомпанемент Брянского городского духового оркестра герои праздника поздравили горожан с наступающим Новым годом. Всех участников парада наградили почетными грамотами.

Победителями конкурса, как рассказывают в пресс-службе брянской мэрии, среди школьников стали Роман Михалкин и Алина Илюшкина из школы №5, среди студентов - Сергей Козлов и Софья Седова из Брянского медико-социального техникума имени Амосова.

После церемонии награждения участники парада двинулись к площади имени Карла Маркса. Здесь лучшие Деды Морозы и Снегурочки открыли городскую елку.

К слову, главную зеленую красавицу Брянска украсили игрушки школьников, которые стали победителями конкурса. Ребят, чьи работы признали лучшими, получили призы.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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