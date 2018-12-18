ВЫБОР РЕДАКЦИИ: Где успехи трудовые, там и горы зерновые

Сельское хозяйство всегда занимало особое место в экономике России. Это стратегически важная отрасль. За последние несколько лет агропромышленный комплекс Брянской области совершил настоящий прорыв. Таких результатов удалось достичь, изменив сам подход к ведению аграрной отрасли. Это и применение современных технологий, и использование качественных удобрений и семян, а также участие брянских сельхозпроизводителей в семинарах, на которых они делятся своим опытом и обсуждают научный подход к возделыванию культур.

Объем продукции сельского хозяйства к уровню 2014 года в региональном валовом продукте вырос с 7 до 17,2 %. Производство увеличилось с 43,4 миллиардов рублей до 87,2 миллиардов рублей, а индекс роста составил 140%. Сборы зерна в Брянской области выросли в два с половиной раза.

В этом году зерна собрали больше, чем в прошлом году. В закрома уложили 1 миллион 866 тысяч тонн.

Новые достижения

В Брянской области в последние годы сделали ставку на зерновые культуры. В этом году сельским хозяйством в регионе занимались больше 700 предприятий, 500 из них – выращивали именно зерновые культуры. С каждым годом все больше вводят в сельзохоборот заброшенных пахотных земель. Только за этот год в регионе начали вновь обрабатываться 33,6 тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель, в том числе с государственной поддержкой по мелиоративным мероприятиям 7,8 тысячи гектаров. А посевная площадь составила 871,3 тысячи гектаров. Около половины из них заняты зерновыми.

Площадь уборки зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы на зерно в сельхозпредприятиях области составила 376,1 тысячи гектаров. Из них 45 % – это озимые, 55 % - яровые зерновые и зернобобовые культуры.

В этом году весенние полевые работы провели в оптимальные агротехнические сроки. Все хозяйства Брянщины были полностью обеспечены топливом и горюче-смазочными материалами, семенами и другими ресурсами для проведения посевных и полевых работ. Вовремя началась обработка пашни от сорняков, вредителей, болезней. Весной этого года сельхозпроизводители закупили 192 тысячи тонн минеральных удобрений. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Растения обработали регуляторами роста и подкормили. В результате получили рекордный урожай зерновых.

Одним из основных факторов прироста производства зерна является выращивание кукурузы на зерно. Не зря эту культуру называют «царицей полей». Ее доля в общем объеме посевов в этом году составила 20 %. Кукурузой было занято 76 тысяч гектаров.

Традиционно важнейшую роль в производстве играет пшеница. Ее посевные площади составили 144 тысячи гектаров – это 38,4 процента всех зерновых.

Современные технологии в растениеводстве брянские аграрии применяют на каждом этапе производства.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Секреты успеха

По словам Губернатора Брянской области Александра Богомаза, залогом успеха в сельском хозяйстве является союз науки и производства, применение современных технологий и постоянное стремление учиться, двигаться вперед. Этому постулату стараются следовать брянские аграрии.

И профессионалы-агрономы, и молодые специалисты в любимое дело несут новые знания, которые получают на областных и районных семинарах, на курсах повышения квалификации, на презентационных мероприятиях отрасли, например, на Дне Брянского поля.

В регионе активно внедряются системы точного земледелия, при которых полностью исключен человеческий фактор и сводится к минимуму влияние погодных условий.

Наиболее перспективные технологии точного сельского хозяйства применяются в растениеводстве - это системы параллельного вождения техники, дифференцированное внесение удобрений и опрыскивание, создание электронных карт полей, системы информатизации и мониторинга.

И крупные, и средние сельхозтоваропроизводители для анализа состояния почвы применяют космический мониторинг сельхозугодий. При работе полевой техники используют спутниковые технологии, которые контролируют систему параллельного и автоматического вождения. После этого аграрии точно знают, какие именно удобрения и в каком количестве нужно внести.

В производстве используются сеялки точного высева с одновременным внесением удобрений и многими другими операциями.

Современные комбайны оборудованы системами мониторинга намолота, датчиками влажности зерна в бункере. После сбора зерно отправляется в современные сушильные комплексы.

- Главная задача любого агрария – это получение достойной прибыли, рассказывает директор департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов. – Это и его доход, и зарплата работникам, и инвестиции в собственное производство, и налоги для государства, которые пойдут на важные социальные вопросы. Поэтому основным для производителя становится грамотный выбор выращиваемых культур, семенного фонда и агротехнологий. Аграрии Брянской области отдают предпочтение востребованным на рынке и высокоурожайным культурам. Но получилось все не сразу. На выработку технологии, которая идеально подходит для нашего региона, ушло несколько лет. Например, лучший урожай на Брянщине дают районированные сорта семян белорусской селекции. А если нашими рецептами воспользоваться за Уралом – можно такого большого урожая и не получить.

Лучшие из лучших

Лидером по выращиванию зерновых на Брянщине является Стародубский район. Здесь под зерном занято 42 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Благодаря применению передовых технологий средняя урожайность зерновых здесь самая большая в области - 55,3 центнера с гектара. В среднем в нашем регионе собирают 42,2 центнера с гектара. В этом году в Стародубском районе произвели 231,2 тысячи тонн зерна. Рекорды ставят сразу несколько хозяйств Стародубского района. Это КФХ Александра Ахламова, который получил 85,5 центнера зерна с гектара. Чуть меньше, но тоже впечатляющие результаты по итогам года у предпринимателя Михаила Довгалева - 82,8 центнера. Продолжает удерживать лидерство стародубское ООО «Красный Октябрь». В хозяйстве собрали 77 центнеров зерна с гектара. На торжестве, посвященном Дню работника сельского хозяйства генеральному директору предприятия Георгию Лобусу вручили Благодарственное письмо от Президента России Владимира Путина.

Больше среднеобластной урожайности получили в девяти муниципальных районах области. Почти каждый муниципальный район может в качестве примера высокоэффективной работы по производству зерна приводить свои предприятия. Например, в Клинцовском – КФХ Владимира Стародубца, в Дубровском – ООО «Брянский лен», в Севском – КФХ «Платон» и многих других. Опыт работы таких предприятий и распространяется среди сельхозтоваропроизводителей региона.

Современные технологии в растениеводстве брянские аграрии применяют на каждом этапе производства.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Наука в помощь

В Брянской области постоянно проходят научные семинары, посвященные сельскому хозяйству. Инициатором их проведения часто выступает Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Семинары проходят на различных стадиях полевых работ – и весной, и летом, и осенью.

В апреле областной семинар по вопросам проведения весенне-полевых работ состоялся в Новозыбковском районе не случайно. Юго-запад Брянской области традиционно открывает посевную и задает тон хозяйствам из других районов. Представители предприятий обменялись опытом работы на супесчаных почвах, где в предыдущем году удалось собрать до 70 центнеров зерновых с гектара.

В мае 2018-го очередной семинар о точечном земледелии прошел в Навлинском районе. Фермерам рассказали о применении безводного аммиака в качестве альтернативы азоту в гранулах. Это позволяет использовать вложенные деньги и ресурсы более эффективно. Дмитрий Добронравов стал одним из первых в Брянской области применять такую технологию.

В разгар лета семинар состоялся на Дне Брянского поля-2018 в Выгоничском районе на базе Брянского государственного аграрного университета. Он был посвящен основным направлениям развития агропромышленного комплекса в регионе и растениеводства в частности. В нем участвовали руководители и специалисты ведущих сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств Брянской области, департамента сельского хозяйства Брянской области, ученые Брянского государственного аграрного университета, представители компаний, предлагающих продукцию и услуги для АПК, гости из других регионов.

Успехами в растениеводстве брянские аграрии делятся на семинарах, совещаниях, в том числе на агропромышленной выставке "День брянского поля".Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

- В семинарной части Дня поля активно обсуждали вопросы точного земледелия, экологии и биологизации производства, - говорит проректор по научной работе Брянского государственного аграрного университета Владимир Ефимович Ториков. – Большой интерес вызвала тема внедрения новых технологий выращивания зерновых и зернобобовых культур. Специалисты университета подготовили брошюру, в которой понятно описываются наши достижения и разработки. На семинаре наметили пути дальнейшего сотрудничества между учеными и производителями. Наука является не только мощным фактором развития производства, но и влияет на все сферы общественной жизни, во многом определяя их развитие.

В разгар уборочной кампании 11 сентября прошел семинар по вопросам сева озимых культур. Он состоялся в хозяйстве «Красный Рог» в Почепском районе. Предприятие интересно тем, что два года назад находилось на грани банкротства. А теперь благодаря грамотной политике Александра Богомаза и современным технологиям в области сельского хозяйства «Красный Рог» не только развивается, но и делится успешным опытом с сельхозпроизводителями со всей области.

С таким отношением власти и хозяйственников к делу в региональном производстве зерна есть перспективы.