ООО «Жуковское молоко» успешно осваивает импортозамещение
В Брянской области успешно выполняются задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным по обеспечению продовольственной безопасности государства, повышению конкурентоспособности сельхозпродукции.
ООО «Жуковское молоко» на сегодняшний день является одним из самых современных и быстро развивающихся предприятий. Специализируется оно на производстве сыров с белой плесенью торговой марки WhiteCheesefromZhukovka. Продукция изготавливается по французской рецептуре, используя при этом только фермерское молоко.
Завод предоставляет потребителям гарантировано качественные продукты, максимально насыщая рынок высококачественными товарами, производимыми в нашей области.