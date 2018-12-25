На Брянщине активно реализуется программа устойчивого развития сельских территорий
В регионе действует программа "Устойчивое развитие сельских территорий"
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Наравне с решением производственных задач в регионе активно реализуются мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий.
Жители сельской местности, а также молодые семьи и молодые специалисты (работники АПК и социальной сферы) в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» могут улучшить свои жилищные условия с использованием мер государственной поддержки. Речь идет о социальных выплатах на приобретение или строительство жилья в сельской местности.