2018-12-26T10:40:44+03:00
Общество

Начинающие фермеры могут рассчитывать на поддержку государства

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Малый и средний бизнес для сельского хозяйства имеет большое значение. Но крестьянским хозяйствам или индивидуальным предпринимателям сложно работать в одиночку. Сейчас им предоставляют хорошую возможность объединиться оказывая поддержку развитию кооперации.

В России с 2019 года начинаетсяреализация приоритетного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

С нового года субъекты малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку за счет федерального бюджета. Проект будет действовать до 2024 года.

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