2018-12-26T10:41:50+03:00
Общество

ВЫБОР РЕДАКЦИИ: Мелиорация земель – важный инструмент увеличения урожайности сельскохозяйственных культур

В Брянской области в этом году на мелиорацию потратили 115 миллионов рублей
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Мелиорация – это ключевой инструмент для повышения объемов производства и рентабельности сельского хозяйства в России. Это целый комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий, которые позволяют улучшить гидрологические, почвенные и агроклиматические условия ведения сельхозпроизводства. При этом повышается эффективность земельных и водных ресурсов, а значит, аграрии могут получить более высокие и устойчивые урожаи. В Брянской области эту технологию активно используют с середины прошлого века.

В Брянской области действует федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». Она включает в себя несколько направлений: строительство, реконструкция и техническое переоснащение мелиоративных систем, оформление в собственность бесхозных объектов для мелиорации, а также агролесомелиоративные, фитомелиоративные и культуртехнические мероприятия.

Развивается и научный подход к мелиорации земель. Научно-практическая конференция «Повышение эффективности проведения культуртехнических и мелиоративных работ и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользованных земель» прошла 19 декабря в Брянском государственном аграрном университете. С участием ведущих ученых Брянской области, представителей отдела растениеводства департамента сельского хозяйства, руководителей и специалистов ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» и Брянского центра «Агрохимрадиология» на ней обсуждали субсидирование и реализацию программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» на территории Брянской области, внедрение различных вариантов проведения культуротехнических и мелиоративных работ.

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