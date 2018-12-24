Цифровизация в АПК Брянщины

Мир уже вступил в эпоху цифровой глобализации. Умные устройства становятся все меньше, быстрее, мощнее и станут ключом к решению многих задач.

Точное земледелие (или прецизионное земледелие) – один из базовых элементов ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве, широко внедряется в аграрном производстве Брянской области. Обработка полей производится в зависимости от реальных потребностей выращиваемых в данном месте культур.

Брянская область одна из первых среди других регионов приступила к формированию единого информационного пространства в сфере племенного животноводства на региональном и федеральном уровнях, обеспечивая достоверность и унификацию данных племенного учета и адаптации нормативной правовой базы к реальным условиям племенного животноводства, посредствам внедрения чипирования в племенные хозяйства.