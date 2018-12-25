2018-12-26T10:56:42+03:00
Общество

ВЫБОР РЕДАКЦИИ: АПХ «Добронравов АГРО» - один из лидеров в сельскохозяйственной отрасли Брянской области

В ближайших планах – зерно на экспорт
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: Правительство Брянской области.Фото: Правительство Брянской области.
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ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО» - успешно развивающееся предприятие Брянской области. Основными составляющими эффективного производства здесь являются высокая культура земледелия, применение высококачественного семенного материала, интенсивное использование удобрений и интегрированной системы защиты растений, комплексная механизация технологических процессов. ООО «АПХ «Добронравов АГРО» можно с уверенностью назвать новатором в продвижении в сельскохозяйственное производство всего нового и передового.

Базы АПХ «Добронравов АГРО» в Чичкове и ЛитовнеНавлинского районачасто становятся площадкой для различных сельскохозяйственных научных конференций и семинаров. В начале августа на базе «Добронравов АГРО» состоялся 4-й Международный день картофельного поля.

Писатель, председатель Изборского клуба и главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов побывал в ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО». Он пытается понять, в чем успех Брянской области, где в последнее время происходит интенсивное развитие. Что движет этим развитием, способен ли энтузиазм новых хозяев вывести всю страну на более высокий уровень.

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