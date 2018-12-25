2018-12-26T10:56:42+03:00
Общество

ВЫБОР РЕДАКЦИИ: Брянская область увеличивает производство овощей

Примером для отрасли стала агрофирма «Культура»
Мария ИВАНОВА
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Фото: правительство Брянской области.Фото: правительство Брянской области.
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Современные технологии возделывания овощных культур - это нелегкий процесс, требующий большого количества энергии и энергоемких средств. Брянские аграрии не только научились выращивать большое количество овощей, но и оптимизировали производство. За счет применения последних исследований ведущих ученых и аграриев-передовиков брянские сельхозтоваропроизводители добились отменного качества продукции, а главное - снижения ее себестоимости.

Агрофирма «Культура» - это единственное крупное сельскохозяйственной предприятие в Брянской области, которое занимается выращиванием овощей закрытого грунта и обеспечивает население региона овощной продукций. В планах хозяйства покупка современной техники, модернизация производства и реконструкция животноводческих ферм.

В Брянской области ООО «Тепличный комбинат Журиничи» реализует инвестиционный проект по строительству тепличного комбината площадью 7,2 га с инженерными коммуникациями для круглогодичного производства овощных культур в с. Журиничи Брянского района Брянской области.

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