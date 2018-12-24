2018-12-26T10:56:42+03:00
Общество

На брянских агропромышленных предприятиях успешно работают социальные программы

В нашем регионе их реализуют ООО «Брянская мясная компания» и ООО «Брянский бройлер»
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: правительство Брянской области.Фото: правительство Брянской области.
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Передовик мясного скотоводства в Брянской области АПХ «Мираторг» (ООО «Брянская мясная компания», ООО «Брянский бройлер») не только внедряет новые технологии в производстве, но и соответствует мировым тенденциям в социальном плане.

На предприятиях активно реализуются программы профподготовки действующих сотрудников и будущих специалистов.

Ежегодно предприятия создают новые рабочие места, обеспечивают успешных соискателей стабильной работой с достойной заработной платой, всеми социальными гарантиями и возможностями для профессионального роста. При этом средняя зарплата на предприятиях в полтора-два раза выше средней по региону.

Социальная политика АПХ «Мираторг» нацелена не только на поддержку талантливой молодежи, но и на помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Компания активно участвует в жизни региона, помогая сельским школам и детским садам, районным медицинским учреждениям, организациям инвалидов и ветеранов, а также развитию детского и юношеского спорта.

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