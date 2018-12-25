В Брянской области активно развивается льноводство

Сельское хозяйство на Брянщине многогранно. Активно развиваются многие направления, в том числе и стратегически важное - льноводство.

Льняной комплекс Брянской области в настоящее время представлен тремя сельхозпредприятиями: ООО «Брянский лен», расположенное в Дубровском районе, ООО «Деснянский лен К», которое находится в Трубчевском районе и ООО «Исток», расположенное в Рогнединском районе.

Изначально семена льна брянские производители закупали в Белоруссии, где производство льноволокна идет в промышленном масштабе. Но последние пять лет, аграрии пользуются уже своим элитным посевным материалом. При этом используют современные средства защиты растений и прогрессивную технологию выращивания.

Продукция брянских предприятий востребована в Тверской, Смоленской, Ивановской, Московской областях. Учитывая спрос на льноводческую продукцию, брянские производители намерены ежегодно расширять посевные площади.