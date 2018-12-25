Глава Клинцов пообещал возместить расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Глава Клинцов Олег Шкуратов возместит расходы на поездку детей чиновников в Турцию. С таким заявлением мэр города выступил на оперативном совещании, которое прошло 24 декабря, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

- Чтобы прекратилась «травля детей в СМИ», я готов выплатить все средства, затраченные на их выезд, - сказал Олег Шкуратов. - Я сам был в составе делегации и принял участие в поездке за собственные средства.

Совещание прошло после того, как в Клинцах разразился скандал о том, что дети чиновников отправились на торжества в Турцию, вместо других ребятишек.

Пояснил ситуацию и губернатор Брянской области Александр Богомаз:

- Во-первых, это был не отдых, а рабочая поездка, где дети из Клинцов участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных присвоению одной из улиц города имени дипломата Карлова, который является нашим земляком. Поездка в Турцию была по приглашению, а приглашали наших юнармейцев. И, когда случилось, что дочь главы города также была в составе делегации, считаю что это некорректные действия главы города Клинцы. Почему? Потому что сегодня многие чиновники воспринимают должности, как привилегию, а на самом деле, должность каждого чиновника — это не привилегия, а трудная работа, которую он должен делать добросовестно и быть примером для всех окружающих. И вот здесь он поступил некорректно, еще более некорректно поступила заместитель главы администрации Клинцов, так как он у нас представительная власть, возглавляет совет депутатов, а есть администрация города Клинцы, которая и занималась подбором этих детей.

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