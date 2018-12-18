«БрянскЭлектро» – доверие в отношениях, порядочность в делах, ответственность за решения

ООО «БрянскЭлектро» является крупнейшей современной территориальной сетевой организацией Брянской области.

Зона обслуживания составляет – 24 из 27 районов г. Брянска и Брянской области. Миссия предприятия – это забота о благополучии людей, бизнеса и будущем энергетики региона.

Одна из главных целей Общества – это клиентоориентированность. В связи с этим, для удобства жителей Брянской области открыт Центр электросетевых услуг для очной работы с потребителями по принципу «Одно окно» и организована работа единого call-центра с бесплатной круглосуточной «горячей линией» 8-800-450-45-10 и единым коротким номером с городских номеров 1352.

В среднем в день Центр обслуживает более 150 человек

Очное обслуживание осуществляется в Центре электросетевых услуг по адресу г. Брянск, ул. Горького, д. 17. Основные задачи Центра электросетевых услуг остаются неизменными:

– упрощение процесса взаимодействия потребителя с предприятием в условиях максимальной комфортности и понятности;

– сокращение финансовых и временных затрат клиента при получении услуг;

– налаживание и поддержка партнерских отношений между потребителем и Обществом, основанных на взаимном уважении.

По результатам проведенного анкетирования клиентов 76,09% опрошенных устраивает расположение офиса, 95,92% – устраивает режим работы, 90% – порекомендовали бы партнерам, знакомым и родственникам взаимодействие с ООО «БрянскЭлектро». Качество обслуживания и профессионализм персонала были оценены на 87%.

В среднем в день Центр обслуживает более 150 человек. Здесь потребители могут получить консультацию и подать заявку по вопросам:

– оказания услуг;

– качества электрической энергии;

– перерывов в электроснабжении;

– технологического присоединения к электрически сетям;

– обслуживания приборов учета электрической энергии;

– незаконного потребления электрической энергии и хищения объектов электросетевого хозяйства.

Все разговоры с операторами записываются в целях соблюдения безопасности потребителей

Заочное обслуживание клиентов производится единым Call-центром ООО «БрянскЭлектро». Его технические возможности на данный момент позволяют принять и обработать более 300 обращений в сутки. Все разговоры с операторами записываются в целях соблюдения безопасности потребителей.

Позвонив в Call-центр, потребитель может:

– сообщить о нарушениях электроснабжения, несоответствии качества электроэнергии, о ситуациях, которые привели или могут привести к нарушениям в работе сетей;

– получить информацию об офисах организации, проконсультироваться по вопросам технологического присоединения, замены приборов учета, технического обследования электроустановок, услугах электротехнической лаборатории и условиях аренды транспорта;

– подать заявку на замену приборов учета и проверку схем включения приборов учета.

Для клиентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены особые условия – сотрудник принимает заявку на замену прибора по телефону и направляет к такому потребителю бригаду с мобильной кассой. Кроме того, обращаясь на «горячую линию», потребитель может получить информацию по исполнению поданной им заявки.

Качество обслуживания и профессионализм персонала были оценены на 87%

Заходя на сайт ООО «БрянскЭлектро», клиент имеет возможность:

– направить обращение в адрес предприятия;

– подать заявку на присоединение к электрическим сетям через Личный кабинет.

ООО «БрянскЭлектро» продолжает совершенствовать внутренние бизнес-процессы, повышать уровень профессионализма и компетенции своих сотрудников в целях реализации стратегической задачи по клиентоориентированности и повышению лояльности к клиентам в рамках очного и заочного обслуживания.

Высокие стандарты качества работы предприятия обеспечивают надежную передачу электрической энергии и создают новые точки подключения.