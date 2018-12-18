«БрянскЭлектро» – доверие в отношениях, порядочность в делах, ответственность за решения
ООО «БрянскЭлектро» является крупнейшей современной территориальной сетевой организацией Брянской области.
Зона обслуживания составляет – 24 из 27 районов г. Брянска и Брянской области. Миссия предприятия – это забота о благополучии людей, бизнеса и будущем энергетики региона.
Одна из главных целей Общества – это клиентоориентированность. В связи с этим, для удобства жителей Брянской области открыт Центр электросетевых услуг для очной работы с потребителями по принципу «Одно окно» и организована работа единого call-центра с бесплатной круглосуточной «горячей линией» 8-800-450-45-10 и единым коротким номером с городских номеров 1352.
В среднем в день Центр обслуживает более 150 человек
Очное обслуживание осуществляется в Центре электросетевых услуг по адресу г. Брянск, ул. Горького, д. 17. Основные задачи Центра электросетевых услуг остаются неизменными:
– упрощение процесса взаимодействия потребителя с предприятием в условиях максимальной комфортности и понятности;
– сокращение финансовых и временных затрат клиента при получении услуг;
– налаживание и поддержка партнерских отношений между потребителем и Обществом, основанных на взаимном уважении.
По результатам проведенного анкетирования клиентов 76,09% опрошенных устраивает расположение офиса, 95,92% – устраивает режим работы, 90% – порекомендовали бы партнерам, знакомым и родственникам взаимодействие с ООО «БрянскЭлектро». Качество обслуживания и профессионализм персонала были оценены на 87%.
В среднем в день Центр обслуживает более 150 человек. Здесь потребители могут получить консультацию и подать заявку по вопросам:
– оказания услуг;
– качества электрической энергии;
– перерывов в электроснабжении;
– технологического присоединения к электрически сетям;
– обслуживания приборов учета электрической энергии;
– незаконного потребления электрической энергии и хищения объектов электросетевого хозяйства.
Все разговоры с операторами записываются в целях соблюдения безопасности потребителей
Заочное обслуживание клиентов производится единым Call-центром ООО «БрянскЭлектро». Его технические возможности на данный момент позволяют принять и обработать более 300 обращений в сутки. Все разговоры с операторами записываются в целях соблюдения безопасности потребителей.
Позвонив в Call-центр, потребитель может:
– сообщить о нарушениях электроснабжения, несоответствии качества электроэнергии, о ситуациях, которые привели или могут привести к нарушениям в работе сетей;
– получить информацию об офисах организации, проконсультироваться по вопросам технологического присоединения, замены приборов учета, технического обследования электроустановок, услугах электротехнической лаборатории и условиях аренды транспорта;
– подать заявку на замену приборов учета и проверку схем включения приборов учета.
Для клиентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены особые условия – сотрудник принимает заявку на замену прибора по телефону и направляет к такому потребителю бригаду с мобильной кассой. Кроме того, обращаясь на «горячую линию», потребитель может получить информацию по исполнению поданной им заявки.
Качество обслуживания и профессионализм персонала были оценены на 87%
Заходя на сайт ООО «БрянскЭлектро», клиент имеет возможность:
– направить обращение в адрес предприятия;
– подать заявку на присоединение к электрическим сетям через Личный кабинет.
ООО «БрянскЭлектро» продолжает совершенствовать внутренние бизнес-процессы, повышать уровень профессионализма и компетенции своих сотрудников в целях реализации стратегической задачи по клиентоориентированности и повышению лояльности к клиентам в рамках очного и заочного обслуживания.
Высокие стандарты качества работы предприятия обеспечивают надежную передачу электрической энергии и создают новые точки подключения.