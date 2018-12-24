На Брянщине работает предприятие по уникальной бизнес-модели «от поля до прилавка»

За последние годы Брянская область показывает высокие темпы ростав сельскохозяйственном производстве. Именно у нас работают предприятия крупнейшего производителя говядины в России - агропромышленного холдинга «Мираторг».

В 2010 году в рамках II Славянского международного экономического форума было подписано инвестиционное соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по созданию комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС. Основная цель проекта – обеспечить развитие отечественного производства мяса и предложить российским потребителям качественную говядину.

Главный лозунг предприятия: «Это наша страна». Говорит о том, что в нашей стране нет ничего невозможного. Главное – стараться максимально качественно выполнять свою работу, вкладывать в нее душу.

Агрохолдингу «Мираторг» в Брянской области за короткое время с нуля выстроил диверсифицированную кормовую базу. Она обеспечивает максимальную эффективность откорма животных и гарантирует экологическую безопасность конечного продукта.Компанииудалось создать уникальную производственную цепочку - «от поля до прилавка».

Вертикально-интегрированная бизнес-модель АПХ «Мираторг» «от поля до прилавка»включает полный производственный цикл: растениеводство, животноводство, переработку, логистику и дистрибуцию. Это позволяет контролировать качество продукции на всех этапах, а также обеспечивает доступную цену продукта на полках магазинов.

«Мираторг» реализует в Брянской области несколько инвестиционных проектов. Благодаря которым Брянщина вышла в лидеры по импортозамещению.

В 18 районах области построены 45 ферм, откормочная площадка (фидлот) на 45 тыс. голов, объект кормопроизводства на 76 тысяч тонн зерна. Работает предприятие по убою и первичной переработке мяса мощностью 100 голов.

В Выгоничском районе ведется строительство линии по производству готовой продукции (супов, соусов, жареного бекона),вСевском районе второй специализированной откормочной площадки КРС на 80 тыс. голов. Завершается строительство кожевенного завода мощностью 1,5 тыс. шкур в сутки.

«Мираторг» славится самым большим в стране стадом крупного рогатого скота абердин-ангусской породы. Маточное поголовьекоторого привезли из Австралии восемь лет назад.Абердин-ангусс – наиболее подходящая для российского климата порода. Они отлично переносят холод и комфортно себя чувствуют в условиях нашего не жаркого лета. При этом они прибавляют в весе в среднем 0,7 – 0,8 кг в сутки. По вкусу и питательным качествам мясо абердин-ангуссовсчитается идеальным для стейков – так называемая «мраморная» говядина, нежная, сочная, с тонкими прослойками жира. Такая структура мяса возникает из-за того, что у абердин-ангусского скота основная часть жира откладывается не под кожей, а в толще мышц.

Кроме того, в ООО «Брянский бройлер» реализуется проект по выращиванию и убою цыплят-бройлеров и последующей переработке их мяса. В эксплуатацию введены 12 площадок ремонтного молодняка и 7 птицеводческих площадок родительского стада, инкубаторий на 75 млн. яиц в год, комбикормовый завод производительностью 60 тонн в час с элеватором вместимостью 96 тысяч тонн, мясоперерабатывающий комплекс мощностью 12 тыс. голов в час. В ноябре 2018 года на базе предприятия запущен премиксный завод по выпуску биологически активных добавок для животных.

Строительство специализированной откормочной площадки (фидлот) для единовременного содержания 80 тысяч голов КРС в Севском районе ООО «Брянская мясная компания»

Вся продукция холдинга проходит жесткую систему сертификации. Организация производства на высочайшем технологическом уровне подтверждена сертификатом качестваГОСТ Р ИСО 22000-2007 (безопасность пищевой продукции) на основе принципов HAСCP и ХАЛЯЛЬ-ППТ-СМР (производство и реализация продукции «ХАЛЯЛЬ»). Компания аттестована на поставки говядины в ОАЭ и Японию, поставляет продукцию для крупнейших ресторанов и торговых сетей.

На производственных объектах холдинга внедрены инновационные технологии, в частности гуманный убой, рабочие процессы полностью автоматизированы. Высокотехнологичные передвижные установки-лаборатории с аэрозольным генератором для дезинфекции DS160 позволяют эффективно предотвращать массовые заболевания животных. А в случае необходимости максимально быстро подавлять возможные инфекции на начальном этапе. Предприятия холдинга не имеют аналогов в России по своей оснащенности, экологической и промышленной безопасности, уровню ветеринарного контроля и мощности выпуска готовой продукции. Здесь строго соблюдаются все санитарные и ветеринарные нормы, что позволяет обеспечить высокий уровень гигиенической безопасности.

Еще одним из ключевых принципов деятельности «Мираторга» является защита окружающей среды. Холдинг оснащает свои предприятия высокотехнологичными очистными сооружениями. Они исключают попадание в окружающую среду вредных веществ и отходов производства. Многоступенчатая система очистки стоков практически не имеет аналогов в России.