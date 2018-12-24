2018-12-24T15:08:48+03:00
Общество

Картины современного художника за 2,5 миллиона рублей задержали на брянской границе

За перевозку шедевров украинскому водителю заплатили две тысячи рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской таможни.Фото: пресс-служба Брянской таможни.
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Картины современного художника Дмитрия Ракитина стоимостью 2,5 миллиона рублей задержали на брянской границе. Их обнаружили таможенники, когда осматривали в пункте пропуска Новые Юрковичи микроавтобус. Водитель ехал со стороны Украины в Россию.

- Живописные работы находились в грузовом отсеке машины, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. - Многие из них не были защищены от грязи и пыли.

Картины перевозили без защиты от грязи и пыли. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Картины перевозили без защиты от грязи и пыли.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Всего таможенники нашли 15 картин. Большинство из них написал художник Дмитрий Ракитин. Он родился в России. Но сейчас живет и работает в Париже. Его работы экспонировались на многих российских и международных выставках. Художник работает под псевдонимом Дима. Его картины находятся в частных коллекциях России и европейских стран, а также в собраниях Русского музея в Санкт-Петербурге, Музея современного искусства и Центра современного искусства в Москве и других.

В основном в машине находились картины, которые написал Дмитрий Ракитин. Фото: пресс-служба Брянской таможни

В основном в машине находились картины, которые написал Дмитрий Ракитин.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Эксперты пояснили, что картины, найденные на границе в Брянской области, не являются культурными ценностями. Но рыночная стоимость работ высока, поэтому их нужно было задекларировать.

Украинский водитель перевозил 15 живописных работ. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Украинский водитель перевозил 15 живописных работ.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Гражданин Украины, который перевозил картины, признался, что нигде не работает. Иногда он подрабатывает тем, что доставляет грузы и людей из Украины в Россию. За доставку картин ему заплатили две тысячи рублей. Теперь перевозчику грозит крупный штраф. А судьбу картин решит суд.

Судьбу шедевров решит суд. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Судьбу шедевров решит суд.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Напомним, на прошлой неделе брянскому музею передали три иллюстрированных альбома об Олимпиаде в нацистской Германии в 1936 году. Издания нашел украинец на свалке ненужных вещей в Германии. И хотел подарить их знакомым в России. При пересечении границы в Брянской области, выяснилось, что альбомы имеют историческую и художественную ценность. Они пополнили фонды Брянского краеведческого музея.

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