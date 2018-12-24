«Космодрайв» в Брянске: выйти в открытый космос, прогуляться по Юпитеру и смастерить костюм космонавта

- Теперь я точно знаю, что стану космонавтом, - восхищается 10-летний Руслан после аттракциона «Гироскоп». – Конечно, было страшновато. Но я справился. Хотел бы попробовать еще.

Гироскоп – только один из экспонатов космического парка «Космодрайв». На земле их используют, чтобы тренировать космонавтов перед полетами, а в космосе с помощью установки вырабатывают электроэнергию.

В субботу, 22 декабря, «Космодрайв» открылся в ТЦ «Родина» в Брянске. Разбираемся, стоит ли туда сходить, и если да, то кому это будет интересно.

Руслан теперь точно знает, что станет космонавтом.Фото: Марина АНТОНОВА

Волосы дыбом

Суббота, около трех часов дня. Космический парк недавно открылся. Хорошо, что народу пока немного – можно внимательно все рассмотреть. Когда заходишь внутрь, ощущаешь себя, как на космической станции: в помещении темно, повсюду то и дело сверкают какие-то огоньки, приборы…

Для начала можно познакомиться с предметами, которые принадлежали первым в мире космонавтам. Об их истории расскажет экскурсовод. А потом сразу очутиться на Юпитере – сила притяжения там гораздо больше земной, поэтому ходить по планете сложно даже взрослому. Но дошкольники тоже хотят попробовать свои силы. Сколько вы весите на других планетах Солнечной системы, поможет узнать следующий экспонат.

Посетителям предлагают познакомиться с историей космонавтики.Фото: Марина АНТОНОВА

Настоящим космонавтам приходится выходить в открытый космос. Работать там тяжело, особенно во всем снаряжении. Посетители могут починить поломку в перчатках космонавта.

- Бывали случаи, когда такие перчатки спасали жизнь, - рассказывает сотрудник космического парка.

А вот и миниатюрный электростатический генератор Ван де Граафа. До выставки я тоже не знала, что это такое. Установка генерирует электрический заряд. В 20-м веке генератор использовали для ускорения частиц в ядерных исследованиях. Сейчас для этого построили огромные коллайдеры. С помощью генератора Ван де Граафа имитируют грозовые заряды на земле и моделируют процессы, которые происходят при ударе молнии. Используют их и как молниеотвод на солнечных батареях.

Дети могут потрогать генератор Ван де Граафа и узнать, как он устроен.Фото: Марина АНТОНОВА

- Волосы становятся дыбом, - удивляются ребята и слушают, как это все устроено.

Развлекаться или учиться?

Что же такое «Космодрайв»? И как это работает?

- Наш космический парк состоит примерно из 40 экспонатов, - рассказывает управляющий Андрей Нестеров. – Самое главное, что все они интерактивные. С каждым можно взаимодействовать. У меня большой опыт преподавания. Поэтому я знаю, что дети, да и взрослые тоже, всегда лучше усваивают новую информацию в каком-то интересном формате. Поэтому мы решили предоставить такой формат каждому. Немногие знают о последних научных открытиях, чем занимаются ученые и какими современными технологиями уже вовсю пользуются. Посетители будут управлять марсоходом, почувствуют притяжение самой большой планеты Юпитер, испытают себя в роли космонавта на гироскопе и побывают в космосе с помощью зон виртуальной реальности. Потому ждем вас на «Космодрайве», чтобы знать и развлекаться.

Каждый экспонат в космическом парке интерактивный.Фото: Марина АНТОНОВА

- Сделай резкий рывок рукой, да, это сложно. Вот, умничка! – говорит маленькой девочке девушка-экскурсовод. – Сейчас ты увидишь зрительную иллюзию – замедление времени. Он может появиться в кинематографе, например. Вентилятор вращается, а мы видим все три его лопасти.

Ребятам сложно объяснить некоторые научные эксперименты, но экскурсоводы, которые отдельно работают на каждом экспонате, пытаются найти подход к каждому, несмотря на юный возраст.

Посетители услышат, как звучит их голос на Марсе или Юпитере. Взлетят на ракете и увидят все, что видит космонавт. Побывают на Международной космической станции и победят пришельцев из космоса. На интерактивных экранах школьники узнают все о планетах. И смогут поиграть в интеллектуальную викторину.

Как будет звучать ваш голос в атмосфере Марса?Фото: Марина АНТОНОВА

Космос в пробирке

В конце экспозиции ребят ждут необычные мастер-классы. Правда, оплачивать их нужно отдельно. Самое популярное для школьников – это рисование 3д-ручкой. Опытные инстукторы подскажут, как это сделать. Для работы используют пищевой пластик, он абсолютно безопасный. Рисунок можно выбрать любой. Накануне праздника пользуются популярностью новогодние темы.

Собственный космос в пробирке можно подарить близким или друзьям на новый год. Краски и блестки смешивают в стеклянной колбочке. Разные субстанции смешиваются и получается интересный сувенир на память.

На столе - целая химическая лаборатория. Из красок и блесток получится миниатюрный космос в пробирке.

И самое веселое развлечение – это смастерить настоящий шлем космонавта. Можно придумать ему свой дизайн.

Марина пришла на выставку с двумя детьми. Она помогает младшему клеить скотч на шлем космонавта.

- Детям больше всего понравилось на мастер-классах, - рассказывает она. – Старший покатался на гироскопе – восторгу нет предела. А еще мы смотрели фильм про звездное небо в шатре. Очень познавательный. Даже младшему сыну было интересно.

Дмитрий признается, что ему придется подтянуть свои знания по физике.

- Космос вновь становится популярным, - говорит отец восьмилетнего мальчишки. – Мой сын после выставки захотел отправиться в космос, задает кучу вопросов, ответы на которые я забыл сразу после школы. Но нельзя ударить в грязь лицом – будем учиться вместе с ним.

Ребята мастерят шлем космонавта на мастер-классах.Фото: Марина АНТОНОВА

Инна побывала на выставке с тремя детьми. Двум старшим сыновьям восемь и шесть лет. А младшей дочке – всего пять.

- Мои дети с удовольствием рисовали 3-д ручкой, - рассказывает она. - Но вне всякой конкуренции – это кабинки с дополненной реальностью. От игр ребят было не оттащить.

- Я первый раз побывала в космосе, - признается пятилетняя Милана. - Мне там понравилось.

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