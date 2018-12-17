Застройщик «Атмосфера»: превосходит ожидания

Настоящей сенсацией на региональном рынке недвижимости в уходящем году стали SMART-планировки от застройщика «Атмосфера». Главная особенность нового подхода – продуманное использование каждого квадратного метра. Вместе с тем, в беседах с первыми обладателями «интеллектуальных» квартир, выяснилось: будущих новоселов привлекли не столько инновации в организации жилого пространства, сколько традиции безупречного качества строительства. Давайте разбираться, из чего оно складывается.

Жилые комплексы из кирпича

«Атмосфера» – один из немногих застройщиков Брянска, который возводит жилые комплексы из кирпича. Этот строительный материал экологичен, хорошо сохраняет тепло, устойчив к внешним воздействиям. У застройщика жесткие требования к качеству сырья: пробы из каждой крупной партии тестируются в независимой лаборатории. Поэтому и дома – теплые, с хорошей шумоизоляцией, построенные на века.

Дома – теплые, с хорошей шумоизоляцией, построенные на века

Каждый проект – яркий и выразительный

«Панорама» в стиле хай-тек, «Алые паруса» с ярким вентилируемым фасадом, элегантная классика «Атмосферы на Костычева» – эти жилые комплексы стали настоящим украшением города. В компании поясняют: все начинается с образа, который воплощает в жизнь собственная проектная служба. Учитываются новейшие архитектурные тенденции, включая опыт российских городов-миллионников и ведущих европейских бюро.

«Атмосфера» — один из немногих застройщиков Брянска, который возводит жилые комплексы из кирпича

SMART-планировки

В квартирах предусмотрены ниши под шкафы-купе, гостевая зона выгодно совмещается с просторной кухней, оконные проемы большие, а подоконники – широкие. Почти в каждом проекте есть уютные застекленные лоджии, а некоторые планировки включают мастер-спальни с ванной или гардеробной. Застройщик предлагает квартиры одновременно с рекомендациями по расстановке мебели. Это очень удобно!

Главная особенность нового подхода — продуманное использование каждого квадратного метра

Отделка на совесть

Вам ничего не придется переделывать. Внутри квартир выполнена строительная высококачественная отделка (все выровнено по уровню и маякам), электрическая и сантехническая разводка. А в просторных холлах и коридорах общего пользования дизайнерам удалось вписать атрибуты домашнего интерьера – например, люстры в классическом стиле или уютный кожаный диван в зоне ресепшн.

Комментирует заместитель генерального директора компании «Атмосфера» Галина Терешонкова: – «Мы еще не знаем Вас, но уже любим» – так можно сформулировать наше отношение к клиентам. Все, что создает «Атмосфера» в Брянске основано на глубочайшем исследовании потребностей современных горожан. То, что мы строим здания из кирпича и продумываем идеальную планировку каждой SMART-квартиры, – продиктовано пожеланиями будущих жильцов.

В вопросах качества мы бескомпромиссны. Действует 4-уровневая система контроля, включающая авторский надзор с полномочиями остановить стройку, если что-то пошло не так. Готовность фундамента исследуем ультразвуковым прибором и стремимся минимизировать человеческий фактор в производстве. Другими словами, делаем все, чтобы клиенты остались довольны покупкой и счастливо жили в своих уютных квартирах.

Внутри квартир выполнена строительная высококачественная отделка

Мнение жильцов

Валентина Булякова: – Купила квартиру в кирпичном доме. Толщина стен хорошая, люди в компании порядочные – приятно иметь дело. В конце декабря готовимся к получению ключей и будем заселяться. Уверена, ремонт не доставит много хлопот – стены и полы выровнены безупречно, балкон застеклен качественным стеклопакетом. И очень удобная планировка. «Однушку» с просторной кухней-гостиной при желании легко переделать в комфортную двухкомнатную квартиру.

Андрей Щербаков: – Я обязательно хотел кирпичный дом – в нем стены толще и лучше звукоизоляция. Выбрал для себя «Атмосферу на Костычева» с потрясающим видом на овраг, отличной экологией и развитой инфраструктурой. На площадке с высоченными потолками всего 4 квартиры, подъезды шикарные – с люстрами, бесшумными скоростными лифтами. Есть собственная котельная, а благодаря небольшой этажности – в каждой квартире газ. И очень впечатлило качество строительства: потолки высокие, стояк металлический, не пластиковый. Квартирой доволен.

Жанна Хищенко: – Когда мой сын идет на занятия, любит приговаривать: «Вот я одновременно и дома, и в гимназии» – из нашего двора во двор учебного заведения можно попасть, миновав всего лишь калитку. Близость садика и гимназии для нашей семьи стало решающим аргументов в пользу ЖК «Алые паруса». И в остальном всем довольны. Территория охраняемая, лифты современные, подъезды стильные, к весне во дворе оборудуют зону барбекю, появится велопарковка. И вид из окна шикарный! Мы – крымчане, но виз степной части полуострова. Когда я смотрю из панорамного окна на Десну, мне кажется, что я где-то в доме отдыха!

В просторных холлах и коридорах дизайнерам удалось вписать атрибуты домашнего интерьера

Запись на экскурсию осуществляется ежедневно, подробную информацию об этом и других жилых комплексах застройщика «Атмосфера» (АО «СЗ «Фабрика Атмосферы») вам помогут узнать специалисты отдела продаж по телефону 77-03-07 или по адресу, г. Брянск, ул. Бежицкая, д.1, корп. 8. офис 2, а также на сайте www.fk32.ru.

АО «Специализированный застройщик «Фабрика Атмосферы», разрешение на строительство, проектная декларация на сайте fk32.ru.