Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский ознакомился с функционированием электросетевого комплекса Брянской области

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский совершил двухдневную поездку в Брянскую область, во время которой проверил функционирование электросетевого комплекса и производственных подразделений филиала «Брянскэнерго».

В ходе визита глава компании посетил подстанции 110 кВ «Мичуринская» и «Советская». Первая является питающим центром крупного жилого комплекса Брянского района и таких потребителей, как ООО «БрянскЭлектро» и ООО «Мегаполис». В результате реконструкции, проведенной в 2016 году, была увеличена мощность энергообъекта, что позволило повысить надежность электроснабжения жилых, промышленных и социальных объектов Брянского района, а также обеспечить технологическое присоединение к сетям новых потребителей.

Подстанция 110 кВ «Советская» обеспечивает электроэнергией горэлектросети, завод «Кремний», птицефабрику «Снежка», современные торговые центры города Брянска. В ходе реконструкции была значительно увеличена суммарная трансформаторная мощность, построено новое здание подстанции, установлены закрытое распределительное устройство 6 кВ, совмещенное с общеподстанционным пунктом управления, современные элегазовые и вакуумные выключатели, разъединители с дистанционным управлением, реконструировано открытое распределительное устройство 110 кВ.

Модернизация подстанции дала техническую возможность для развития инфраструктуры территории района «Старый аэропорт» в Брянске, где стремительными темпами растут жилые кварталы, торговые центры, объекты социальной сферы.

Также Игорь Маковский проинспектировал работу Брянского и Выгоничского РЭС. Особое внимание он уделил работе диспетчеров, осмотрел ремонтно-производственные базы РЭС, оценил готовность аварийного резерва. По итогам визита в Выгоничский РЭС генеральный директор дал поручение в течение первого квартала 2019 года оборудовать все ТП подразделения приборами технического учета АСТУ, что позволит снизить уровень потерь в сетях и повысить наблюдаемость и управляемость сети.

Затем глава компании ознакомился с функционированием Центра управления сетями Брянскэнерго. В настоящее время в филиале ведется реконструкция диспетчерского зала, оснащение его новой системой коллективного отображения информации на базе видеопроекционных кубов и современными рабочими местами диспетчеров. Игорь Маковский также осмотрел брянский центр обслуживания потребителей, где обсудил с работниками центра особенности выполнения заявок потребителей на технологическое присоединение к сетям Брянскэнерго.

В завершении рабочей поездки в Брянскую область генеральный директор провел рабочее совещание с руководящим составом Брянскэнерго, в ходе которого заслушал отчеты по основным направлениям работы, наметил основные пути развития филиала, в числе которых внедрение передовых цифровых технологий.