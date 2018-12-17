День донора в ООО «БрянскЭлектро»

14 декабря, в преддверии своего профессионального праздника, энергетики Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск стали участниками Дня донора с целью оказания помощи людям, нуждающимся в переливании крови.

На протяжении многих лет коллектив Филиала выступает в качестве доноров крови, как в организованных корпоративных акциях по сдаче крови, так и по собственной инициативе.

Ранним утром мобильный комплекс заготовки крови Брянской областной станции переливания крови расположился на территории Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск и принимал всех желающих сдать кровь. В течение трех часов работы мобильного комплекса жизненно важной жидкостью поделились вне зависимости от должностей 87 энергетиков. Многие сотрудники далеко не в первый раз поучаствовали в данной акции.

У каждого донора взяли стандартные 450 миллилитров крови, что составляет почти 10 % всей крови взрослого человека. Врачи выездной бригады Городской станции переливания крови провели собеседование с каждым добровольцем для выявления возможных противопоказаний, рассказали о правилах донации и целях использования донорской крови, полученной от участников акции. В общей сложности банк крови Областной станции переливания крови г. Брянска пополнился примерно на сорок пять литров крови.

Предприятие планирует участвовать в сдаче донорской крови и в дальнейшем

«Проведение Дня донора – добрая традиция для нашего предприятия. Поэтому мы проводим данную акцию три раза в год. Большинство сотрудников регулярно принимают участие в этом мероприятии. Но, каждый раз присоединяются и те, кто сдает кровь впервые», – говорит директор Филиала Наталья Суркова. – Потребности в донорской крови исчисляются десятками, а то и сотнями литров в день. Это жизни реальных людей, наших с Вами соседей, знакомых, родственников. Только в наших силах оказать всю необходимую помощь. Эта акция не просто решает какую-то кратковременную проблему, но заставляет задуматься о безграничных возможностях каждого из нас. Участие коллектива в донорском движении – это возможность пополнить бесценные запасы банка крови Брянска и Брянской области. Кроме того, данное событие служит инструментом духовного сплочения работников предприятия. Ведь ничто так не сближает людей в рабочей команде, как доброе дело».

Этот День донора для коллектива ООО «БрянскЭлектро» стал далеко не последним. Предприятие планирует участвовать в сдаче донорской крови и в дальнейшем.