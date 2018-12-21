2018-12-21T17:10:49+03:00
Общество

Новогодняя ночь 2018-2019 в Брянске: как и где лучше провести

Подробная афиша мероприятий на новогоднюю ночь 2018-2019 в Брянске. Мы подскажем вам, как и где лучше встретить Новый год
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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До Нового года осталось меньше десяти дней. Стали известны места прадзничных гуляний в новогоднюю ночь-2019 в Брянске. Концерты, игры и конкурсы пройдут во всех районах города. Для горожан подготовили 16 площадок, сообщают в пресс-службе мэрии. Программы стартуют с часа ночи 1 января.

Где лучше встретить новогоднюю ночь-2019 в Брянске:

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:

- 1.30 - сквер Карла Маркса;

- 1.00 - Курган Бессмертия;

- 1.30 - площадь у гипермаркета "Линия".

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН:

- 1.00 - площадь перед ДК БМЗ;

- 1.00 - площадь перед ДК Медведева;

- 1.00 - площадь в поселке Радица-Крыловка;

- 1.00 - площадь в поселке Октябрьский.

ФОКИНСКИЙ РАЙОН:

- 1.00 - площадь перед ДК железнодорожников;

- 1.00 - площадка у ТЦ "Шипка";

- 1.00 - сквер у завода "Литий";

- 1.00 - площадь в поселке Белые Берега.

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН:

- 1.30 - площадь перед ДК Володарского района;

- 1.30 - площадь перед ДК имени Горького;

- 2.00 - площадь перед кинотеатром "Салют";

- 1.30 - сквер перед ТЦ "Пушкинский";

- 1.30 - площадь поселка Большое Полпино.

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