Брянские аграрии борются за улучшение породы сельскохозяйственных животных

В последнее время брянские животноводы в своих хозяйствах расширяют охват искусственным осеменением поголовье коров и телок, что позволяет обновить стадо, улучшить породу, увеличить продуктивность животных и качество животноводческой продукции. Кроме того, добиться хороших результатов можно, используя оптимально ресурсы. Только искусственное осеменение может гарантировать, что потомство животных будет здоровым, с высоким генетическим потенциалом. Биоматериал для осеменения тщательно проверяют ветеринарных лабораториях. Кроме того, можно быть уверенным, что животное не заразится инфекционными заболеваниями и принесет здоровое потомство.

Создать собственный генетический фонд

В каждом регионе России есть предприятие, которое занимается производством семени быков-производителей. В нашем регионе – это ООО «Брянское по племенной работе». Оно находится в селе Супонево в Брянском районе. Здесь содержат быков-производителей лучших пород для молочного и мясного скотоводства. Молочные фермы закупают биоматериал быков-производителей голштинской, черно-пестрой, красно-пестрой, симментальской и швицкой пород. Потомство получает от быков-производителей потенциально высокую продуктивность. Уже в первую лактацию молодые коровы дают 25-30 килограммов молока в сутки с жирностью 4% с содержанием белка 3,4%, что является высоким стандартом.

Для совершенствования мясной породы на базе ООО «Брянская мясная компания» открыта лаборатория по получению биоматериала от высокопродуктивных животных абердин-ангусской породы, которая по своим продуктивным качествам не уступает мировым собратьям. Животные этой породы отличаются быстрым ростом. Их мясо тонковолокнистое, с хорошо выраженной «мраморностью», легко готовится, обладает превосходными вкусовыми качествами.

Технология заготовки биоматериала отработана до мелочей. Его замораживают через три-пять минут после получения, затем хранят в камерах с жидким азотом. Качество семени, его эффективность проверяют несколько раз на разных фазах хранения.

Для увеличения охвата искусственным осеменением и улучшения воспроизводства стада требуются высококвалифицированные кадры. Департамент сельского хозяйства Брянской области ежегодно минимум 3 раза в год организовывает курсы обучения и повышения квалификации техников-осеменаторов. Они проходят на базе Брянского государственного аграрного университета. Будущих специалистов обучают преподаватели БГАУ, а также ведущие ветеринары, которые работают в животноводческих хозяйствах Брянской области. Для популяризации профессии один раз в два года проводится областной конкурс на лучшего по профессии техника-осеменатора, победитель регионального конкурса представляет Брянскую область на всероссийском конкурсе.

- Конечно, искусственное осеменение – это лишь один из факторов, который помогает повысить надои молока и качество производимого мяса, - говорит директор Департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов. – Успешное животноводство зависит от качественных кормов, ветеринарного обслуживания и создания оптимальных условий для содержания коров на ферме. Формирование элитного племенного стада - это длительный и трудоемкий процесс. Брянские специалисты постоянно проводят оценку животных.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.

Больше 8000 килограммов молока от одной коровы

Идеалом является 100% охват искусственным осеменением в хозяйствах всех категорий. На семинарах, которые организует областной департамент сельского хозяйства, животноводам рассказывают о преимуществах искусственного осеменения. Губернатор Брянской области на одном из них сказал:

- Чтобы приобретать племенной скот, нужны большие деньги. Хозяйства, которые надаивают меньше трех тысяч килограмм молока, его не купят. А можно использовать тот скот, который имеем. Для этого нужны небольшие деньги. Нужно просто приобретать семя высокопродуктивных быков для воспроизводства собственного стада. Полученное потомство не будет уступать скоту, разводимому в племенных хозяйствах области. Деньги небольшие, а эффект можно получить сразу. Поэтому надо везти их учиться на предприятия, которые сами достигли высоких показателей.

Таким положительным примером как раз служит молочные фермы ООО «Красный октябрь» Стародубского района, ООО «Новый путь» Брянского района, СПК «Зимницкий» Дубровского района и колхоз «Прогресс» Клинцовского района, где благодаря многолетнему использованию искусственного осеменения коров и телок добились высоких показателей в развитии молочного скотоводства. Кропотливый труд зоотехников-селекционеров по усовершенствованию породы, ветеринарных специалистов, отвечающих за здоровье скота, позволили достигнуть продуктивности коров в данных хозяйствах 7000 и более кг молока, а от отдельных коров-рекордисток надаивают более 13000 кг молока в год.

В целом по региону показатели надоя молока на 1 корову растут ежегодно. По данным на 1 декабря 2018 года, прирост продуктивности коров к прошлому году составил 5%. Благодаря увеличению охвата скота искусственным осеменением в сельхозпредприятиях региона за четыре последних года молочная продуктивность коров увеличилась на 42%.