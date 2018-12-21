В Брянской области изменится расписание электричек на новогодние праздники

В Брянской области с 29 декабря по 8 января изменится расписание электричек. На Унечском направлении пригородный поезд №6909 Унеча – Новозыбков будет ходить 30 и 31 декабря, 2, 4, 6 и 7 января, но 29 декабря, 1, 3, 5 и 8 января его нет в расписании. Обратный поезд №6902 Новозыбков – Унеча будет курсировать 29 и 31 декабря, 1, 3, 5, 7 и 8 января, но не будет совершать поездки 30 декабря, 2, 4 и 6 января, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

Из смоленского Рославля в Брянск можно будет добраться на пригородном поезде №6903 29 и 30 декабря, с 3 по 6 января. Но 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января ходить он не будет. В другую сторону на поезде №6904 доехать можно 29, 30 и 31 декабря и с 4 по 7 января. В остальные дни из расписания он выведен.

На Жуковском участке пригородные поезда №6602 и №6601 Жуковка – Сещинская и в обратном направлении отправятся по маршруту 29 декабря и 5 января, но не будут курсировать с 30 декабря по 4 января и с 6 по 8 января.

Между станциями Дятьково и Фаянсовая пригородные поезда №6323 и №6324 будут ходить с 29 декабря по 8 января, но 28 декабря рейсы отменены.

Из Брянска в Орел пригородные поезда №6705 и №6706 будут отправляться с 30 декабря по 8 января.

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