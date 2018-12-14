Компания «Умалат»: брянское производство, не уступающее европейскому

Современные очистные

На заводе «Умалат» заботятся об экологичности своего производства. Поэтому используют импортные биоразлагаемые составы для мойки оборудования. Это позволяет сократить негативное воздействие на окружающую среду.

В августе прошлого года, в Год экологии в России, компания «Умалат» открыла новую установку для очистки стоков предприятия. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал на открытии новых очистных:

- Компании «Умалат» удалось создать современное производство, которое не только не уступает европейскому, а даже превосходит его. Сыр, который производят на севской земле по качеству намного лучше итальянского. Вот это достижение нашего производителя – пример выполнения поручений Президента Владимира Путина и Правительства по улучшению экологической ситуации и импортозамещению продовольствия.

На открытие современных очистных приехал Александр Богомаз. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Модульные очистные, построенные в Нидерландах, и доставленные в Севск, стали первой подобной установкой в Брянской области.

Сыр на экспорт

Свежие сыры из Брянской области, произведенные в Севске, с 2017 года продаются в Молдавии, Армении, Белоруссии и Казахстане. Перед началом экспортных поставок компания «Умалат» прошла тщательные проверки на качество и безопасность сырья и готовой продукции согласно требованиям Евразийского экономического союза. Для того, чтобы выйти на рынок соседних государств, на заводе модернизировали производство – здесь появилась современная итальянская бесконтактная мойка молоковозов.

- Особая гордость для нас – это выход на рынки Белоруссии, - рассказала директор по качеству «Умалат» Наталья Замятина. – У нашего соседа сильные традиции в производстве молочных продуктов. К тому же покупатели могут, в отличие от России, выбирать сыр европейских производителей.

Компания «Умалат» постоянно участвует и в российских агропромышленных выставках. В этом году брянские сыры отметили на «Золотой осени» на ВДНХ. А на «Свенской ярмарке» сыры из Севска заняли первое место среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Инвестиции в миллиард рублей

Предприятие планирует дальше развиваться и увеличить производство в Брянской области. В следующем году в экономику нашего региона «Умалат» вложит почти миллиард рублей. Соглашение с Губернатором Брянской области Александром Богомазом подписали на Славянском экономическом форуме, который прошел в ноябре.

Александр Богомаз и Алексей Мартыненко подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В следующем году на заводе планируют построить новый моцаррельный цех. В нем готовят также адыгейский сыр, сулугуни и чечил. Расширится производство итальянских рикоты и маскарпоне. На заводе появится новый цех по переработке сыворотки.

Часть инвестиционных средств предприятие потратит на строительство второй очереди очистных сооружений. После биологической очистки стоки предприятия превратятся в обычную воду.

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