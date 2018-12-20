Беспрецедентная скидка от директора

В преддверии новогодних праздников и в честь своего 30-летия ГК «Надежда» объявляет о беспрецедентной акции – скидка на квартиры от директора!

Акция распространяется на покупку любой квартиры в Брянске от «Надежды», как уже в сданном доме, так и в строящемся.Получить такую скидку сможет любой, кто обратится в офис продаж компании в период с 15 декабря по 30 января. Ее размер будет рассчитываться индивидуально для каждого покупателя недвижимости.

Данное предложение распространяется и на покупку таунхаусов в коттеджном поселке «Андреевский парк». Не упустите шанс выгодно приобрести новое качественное жилье в Брянске накануне Нового года!

Все подробности акции можно узнать в офисах продаж строительной компании по телефону 32−14−20 или на официальном сайте застройщика. Проектная декларация на сайте.

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