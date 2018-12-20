Брянщина – лидер в использовании современных технологий при выращивании картофеля

До 1991 года посевные площади картофеля составляли 98 - 100 тыс. га, а объемы ежегодного производства – от 1 до 1 млн. 300 тыс. тонн с урожайностью в среднем 100-130 центнеров с гектара. К настоящему времени площадь посадок картофеля составляет около 43,2 тыс. га с объемами производства до 1 млн. 500 тыс. тонн.

В 2018 году Брянская область снова занимает1 место в России по промышленному производству картофеля.

Наш регион - лидер в использовании современных технологий при выращивании картофеля. И это сказывается на высокой урожайности. В Выгоничском районе этот показатель составил 400,8 ц/га, Трубчевском – 386 ц/га, Стародубском и Жирятинском – 376 ц/га. На отдельных участках картофеля урожайность составляет более 600 ц/га.

Отличные показатели в ООО «Красный Октябрь» и ООО «Меленский картофель» Стародубский район, ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО» Навлинский район, ООО «Дружба-2» Жирятинский район, ООО «Трио» Выгоничский район, ООО «Молочное» Трубчевский район, ООО «Радогощ» Погарский район. Среди индивидуальных предпринимателей в передовиках Довгалев М.М., Ахламов А.В., Савченко О.С., Лазаренко Г.Н., Свистунов М.М. – все они работают в Стародубском районе.

В результате реализации планомерной политики Правительства области по финансовой поддержке развития картофелеводства, привлечению в сельскохозяйственное производство инвестиций впроизводстве картофеля наступил качественный скачок.

Своевременная реализация областной программы развития картофелеводства позволила сельхозтоваропроизводителям начиная с 2014 года дополнительно построить современные картофелехранилища мощностью хранения 230 тыс. тонн (на сегодня ихи более 700 тыс. тонн), приобрести 130 единиц специализированной техники, более 150 единиц оборудования для послеуборочной и предреализационной подготовки картофеля от ведущих мировых производителей. Реализация нескольких инвестиционных проектовпозволила углубить специализацию и территориально расширить возделывание картофеля.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.

В числе мероприятий господдержки оснащение современной сельскохозяйственной техникой, строительствомелиоративных систем, объектов хранения, приобретение высококачественного семенного материала.

Предприятия-лидеры перенимали европейский опыт возделывания культуры с использованием результатов научно-технического прогресса, в том числе за счет внедрения современных комплексов оборудования и машин.

Новшества внедряют уже на начальных этапах выращивания картофеля: подготовке почвы и выборе семян.

Разработаны специальные графики внесения удобрений. Фосфорных и калийных - осенью под глубокую вспашку. А азотные – весной. Все большую популярность набирает метод удобрения «безводным аммиаком». Когда в почву вводят газ, а не жидкие удобрения. Он способствует превращению частей фосфора и калия, которые находятся в недоступной форме в почве, в доступную для растения форму, улучшает процесс разложения растительных остатков. Безводный аммиак поглощается почвой и не вымывается. При обработке почвы безводным аммиаком уничтожаются грунтовые вредители, грызуны и минимизируется развитие грибковых заболеваний.

Особое внимание в регионе уделяют использованию оригинальных сортов картофеля, которые позволяют получить наилучший урожай в Брянской области. Благодаря совместным усилиям департамента сельского хозяйства Брянской области и Россельхозцентрав посевную кампанию используется только проверенный семенной материал.

Производством оздоровленных семян картофеля занимаются лаборатория клонального микроразмно­жения перспективных сортов кар­тофеля ФГБНУ ВНИИ картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха, ООО "Эко Гринтек", ООО "Погарская картофельная фабрика".Выращивание миниклубней производится методом аэропоники в тепличных условиях. Работу в этом направлении ведут и в Брянском государственном аграрном университете.

Надо отметить, что ФГБОУ ВО "Брянский государственный аграрный университет" имеет много научных разработок, которые успешно взяты на вооружение нашими сельхозпредприятиями. Одной из них являетсяэнергосберегающая биологизированная технология возделывания современных сортов картофеля с ограниченным применением средств химизации, что сейчас очень актуально.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.

Для посадки картофеля также используют элементы точного земледелия, при которыхоптимизируется расход удобрений, средств защиты растений, горючего, поскольку задействованы сберегающие технологии. Посевные комплексы, комбайны используют спутниковую навигацию ссистемой параллельного вождения. Это позволяет использовать возможности техники по максимуму. Современными машинамиудаленно управляет оператор, поэтому погрешности, зависящие от человеческого фактора, сведены практически к нулю.

Перед закладкой картофеля на хранение клубни проходят специальную подготовку и сортировку на автоматизированных конвейерах. С них полностью удаляют землю. Благодаря этому удается избежать попадания вредных микроорганизмов и распространения гнили.

В связи с увеличением объемов производства в области увеличилось и строительство современных картофелехранилищ. Это просторные помещения с системой активного вентилирования, и большой емкостью хранения. Они устроены так, что каждый клубень словно окутан воздушной прослойкой, которая позволяет клубням долго храниться.

Одним из самых успешных аграриев Брянщины, активно применяющих новые технологии в посадке картофеля, является агропромышленный холдинг Дмитрия Добронравова в Навлинском районе. На полях холдинга используются системы орошения, которые могут увеличивать продуктивность земли до трех раз.

Своим опытом в растениеводстве, в том числе выращивании картофеля, успешный брянский аграрийс удовольствием делится.

В августе во время проведения 4-го Международного Дня картофельного поля Potato Russia-2018, проходившего на базе холдинга, многочисленные эксперты в области агропромышленного комплекса признали Брянскую область четвертой «картофельной столицей» мира.Региональный директор по Восточной Европе международной ассоциации сельского хозяйства и продовольствия DLG Ольга Хунгер сказала:

— Я очень рада уникальной возможности попасть на такой масштабный праздник, который проходит в Брянской области. Для меня было очень много здесь сделано открытий. Впечатлило, как развивается регион, я 10 дней назад была в Канаде, а вчера, проезжая по районам Брянской области, я видела поля кукурузы, сои, все как в Канаде, только гораздо больше. Меня очень впечатлило! Нужно признать, что картофелеводство в Брянской области — очень важная отрасль, по объемам производства картофеля вы на первом месте в России, и вас действительно можно назвать столицей картофелеводства!

Все участники 4-го Международного Дня картофельного поля сошлись во мнении, что традиция проведения PotatoRussia должна быть продолжена.

Уже в октябре в рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал ряд значимых для экономики региона соглашений. В частности, меморандум о взаимодействии между Правительством Брянской области и DLG InternationalGmbH по внедрению новейших мировых сельскохозяйственных технологий для повышения конкурентоспособности брянских сельскохозяйственных товаропроизводителей и создании профессиональной платформы в виде проведения выставки RussiaPotato 2020 года на территории Брянской области.

Оставаясь крупнейшим товаропроизводителем картофеля в России Брянская область готовится стать мировой площадкой для обмена опытом в вопросах картофелеводства.