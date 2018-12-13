2018-12-13T19:11:40+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» представил в Брянске решения по цифровизации экономики

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ПАО РостелекомПАО Ростелеком
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«Ростелеком» принял участие в международной научно-практической конференции «Цифровой регион» в Брянске.

Представители компании выступили экспертами в дискуссиях, посвященных опыту внедрения цифровых технологий в экономику региона и перспективам развития. Участники мероприятия познакомились с решениями ведущего цифрового провайдера в области цифровизации энергетики, сферы ЖКХ и сельского хозяйства.

Особый интерес у гостей «Цифрового региона» вызвал проект «Ростелекома» по цифровому мониторингу объектов аграрной сферы, уже работающий в тестовом режиме в Брянской области. Для его реализации специалисты компании в сжатые сроки создали радиосеть по технологии LoRaWAN (беспроводная сеть передачи данных на большие расстояния).

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях: «Мы выступаем центром компетенций по направлению «Информационная инфраструктура» госпрограммы по цифровизации экономики страны. Во многих регионах «Ростелеком» реализует такие масштабные инфраструктурные проекты как «Умный город» и «Цифровое сельское хозяйство». В Брянской области мы совместно с МЧС создали систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Кроме того, мы обеспечили около ста удаленных населенных пунктов Брянщины доступом в интернет. В этот ряд я могу поставить и недавно стартовавший пилотный проект по наблюдению за сельскохозяйственными животными на основе сети LoRaWAN. Пока система работает в тестовом режиме, но мы уверены в ее результативности и дальнейших перспективах».

Технология LoRaWAN разработана специально для решений IoT (Интернет вещей, Internet of Things). Она обеспечивает широкое радиопокрытие (обмен данными с датчиками на расстоянии до 15 км) при длительном сроке работы автономных датчиков (в зависимости от класса, они могут работать на одной батарейке от 1 до 3 лет). Такая сеть поддерживает двунаправленную связь, сквозную безопасность, мобильность и точность локализации. Поэтому проект, в котором необходимо иметь возможность четко отслеживать перемещение большого количества животных, реализован именно на сети LoRaWAN. Построенная «Ростелекомом» система позволяет интегрировать информацию с датчиков, установленных в периметре перемещения животных, фиксировать случаи его пересечения, анализировать поведение наблюдаемых и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

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