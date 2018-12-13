2018-12-13T19:11:40+03:00
Экономика

Брянскэнерго провел «День открытых дверей» для школьников Дубровского района

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Брянскэнерго регулярно организовывает «Дни открытых дверей» для старшеклассников и студентовБрянскэнерго регулярно организовывает «Дни открытых дверей» для старшеклассников и студентов
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Сотрудники Дубровского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» провели «День открытых дверей» для учащихся 8 класса МБОУ «Сещинская средняя общеобразовательная школа имени К.Я. Поварова». Мероприятие организовано энергопредприятием в рамках декадника по электробезопасности, проходящего на территории Брянской области в декабре. В нем приняли участие более 20 детей.

Главный инженер РЭС Андрей Фетисов познакомил ребят с работой Дубровского РЭС, рассказал о подстанциях, обеспечивающих энергоснабжение жителей Дубровского района. Самой крупной из которых является ПС 110 кВ «Дубровская» - основной питающий центр потребителей Дубровского и Рогнединского районов. Школьники также посетили диспетчерский пункт Дубровкого РЭС, где их познакомили со спецификой работы в энергетической отрасли, подробно рассказав об особенностях профессии диспетчера и электромонтера. Энергетики напомнили учащимся правила электробезопасности и подарили книги «Азбука электробезопасности».

Брянскэнерго регулярно организовывает «Дни открытых дверей» для старшеклассников и студентов энергетических специальностей вузов с целью повышения имиджа энергетических профессий и привлечения в энергетическую отрасль молодых специалистов.

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