Новый год уж на носу, шар на елку я несу
До Нового года осталось меньше трех недель. Но завал на работе, бесконечные домашние хлопоты и слякоть на улице никак не настраивают на праздничный лад. А так хочется волшебства…
В поисках настоящей новогодней сказки корреспондент «Комсомолки» отправилась в Карачев на фабрику елочных шаров и создала свою игрушку.
От красноармейцев до кукурузы
Карачевская фабрика елочных игрушек известна на всю Россию. Здесь создают уникальные украшения из стекла.
Среда. Десять часов утра. Четырехэтажное серо-желтое здание фабрики встречает неприветливо. Трудно поверить, что здесь можно найти праздничное настроение.
Входную дверь заметить не просто – она прячется за углом. О том, что попал на фабрику елочных игрушек, говорит лишь листок бумаги с названием предприятия, приклеенный на дверь.
- Ну, здравствуйте, гости дорогие! – на входе меня встречают коммерческий директор фабрики Николай Маслов и стеклодув Ольга Голенкова.
- Наконец-то добралась до вас, - отвечаю я. – Показывайте, как вы тут новогоднюю сказку создаете.
Вместе с Николаем Васильевичем и Ольгой Александровной поднимаюсь по узкой темной лестнице на второй этаж. Не очень-то похоже, что здесь делают елочные игрушки…
Открываем ближайшую дверь. И вот она святая святых фабрики – музей. От блеска игрушек у меня даже в глазах зарябило. Снегурочки, и зайчики, Деды Морозы, звездочки, грибочки, шишки. И все это в окружении стеклянных бус...
- По нашей коллекции можно проследить моду на елочные игрушки за последние сто лет, - рассказывает Николай Маслов. – Например, в 30-е были популярны фигурки из прозрачного стекла, почти без украшений и росписи. В 40-е - война, на елочных шарах красовались военные. 50-е - культ сельского хозяйства, на елках стеклянные кукуруза и огурцы. 60-е - это первый полет в космос Юрия Гагарина. Из украшений - звездочки и фигурки космонавтов.
Для каждой фигуры стеклодувов разные заготовки. Фото: Мария ДЕДКОВА
Выдуть фигуру за семь секунд
После музея идем в цеха. На фабрике их пять: выдувания, аллюминирования, покраски, росписи и упаковки.
Стеклодувный цех встречает закладывающим уши гулом от газовых горелок. Над нимили склонились три сотрудницы со стеклянными трубками в руках. Мастерицы раскаляют над пламенем заготовку и из размягченного стекла выдувают шары. Одна из стеклодувов мастерски вытягивает расплавленный кончик трубки. И у нее получается фигурка лебедя.
- А можно посмотреть поближе? - интересуюсь я, делая шаг вперед.
- По технике безопасности подходить близко нельзя, - говорит Ольга Голенкова. - Температура пламени до 1600 градусов.
Остаюсь любоваться на работу со стороны.
- Стекло застывает почти мгновенно, - говорит Ольга Голенкова. – Чтобы игрушка стала прочнее, ее второй раз обжигают над горелкой.
Вакуумная установка работает уже несколько десятков лет. Фото: Мария ДЕДКОВА
Цвет настроения – фиолетовый
Новоиспеченные шарики, лебеди, зайчики, слоники и мишки отправляются в цех аллюминирования. Здесь хрупкие и прозрачные игрушки обретают серебристое мерцание.
- А для чего это нужно? - спрашиваю у мастера.
- Чтобы лучше блестели, - раскрывает секрет Ольга Голенкова. - На вольфрамовую проволоку мы накручиваем обыкновенную пищевую фольгу. В вакуумной установке при высокой температуре она плавится, и мелкие частички оседают на стекле.
После этого этапа игрушкам дают «отдохнуть» и отправляют на покраску.
Только я открыла дверь в цех покраски – в нос ударил едкий запах ацетона.
- Цвета мы смешиваем сами, - Ольга приглашает зайти. – Поэтому шар может быть, каким пожелает мастер.
Две сотрудницы в медицинских масках вручную окунают каждый шар в десятилитровое ведро с краской.
- Похоже, сегодня у мастеров цвет настроения - фиолетовый, - показываю на партию ярких шаров, которые только что покрасили.
Готовые игрушки отправляют в печь – на обсушку. Сорок минут и шар можно расписывать.
Все шарики на фабрике красят вручную. Фото: Мария ДЕДКОВА
Одинаковых не найти
Иду в самый творческий цех – к дизайнерам на роспись шаров.
- У каждого мастера есть образец, - поясняет Ольга Голенкова. – Но игрушки все равно получается разными, уникальными. На одной рука у мастера дрогнула – дымок у домика пошел в другую сторону. На другой - художник фантазию проявил - снежинок больше нарисовал или санки пририсовал. У каждого мастера свой почерк, размах руки. Двух одинаковых шаров не будет никогда.
- По рисунку видно даже, какое у художника было настроение, - смеется мастер Людмила Фролова. – Если мастер рад, зверушки на игрушках улыбаются. Если грустит или недоволен – персонажи хмурятся.
Последним на пути будущей игрушки становится цех обрезки и упаковки.
- Здесь на алмазном круге у игрушки обрезают «технологический усик», который остался еще от стеклодувов, - говорит Ольга Голенкова. - Вставляют петельку, кладут в праздничную коробку. Вот и все – игрушка готова.
- А можно мне попробовать создать игрушку? – прошу у своего экскурсовода.
- Конечно! Пойдем…
Партию игрушек мастер может разрисовывать до недели. Фото: Мария ДЕДКОВА
Вместо свинки снеговик
Самой выдуть шар мне не дали – по технике безопасности не положено. Зато разрешили выбрать шарик для росписи.
- Какой рисунок хотите? – спрашивает Людмила Фролова.
- Символ следующего года – милую свинку.
- Новичку нарисовать ее сложно - мелких деталей слишком много, - отговаривает мастер. – Давайте лучше снеговика.
Передо мной четыре баночки акриловых красок, две кисточки и шарик-образец.
- Вы на него смотрите, но не повторяйте, – советует художник. - Это должна быть авторская игрушка.
Ох, ну сейчас нарисую, подумала я. От готового не отличишь! Не тут-то было. Рисовать на стекле сложно. Краски растекаются от излишков воды. Еле вывела снеговику пуговицы и глаза…
- А вы кисточку промокните, - подбадривает Людмила Фролова. – Движения должны быть плавными, как будто гладишь краску. Тогда никаких разводов и пробелов не остается.
Полчаса стараний и вот мой снеговик. Ну и что, что нос немного кривоват, а пуговицы разного размера. Зато сугробы и елки у меня получились отлично!
Полчаса стараний и вот мой снеговик. Фото: Мария ДЕДКОВА
КСТАТИ
В России всего две фабрики, которые вручную создают елочные игрушки. Первая находится в Карачеве, а вторая в подмосковном клину.
Карачевская фабрика открылась в 1932 году. Сначала там делали мебель, деревянные предметы декора, потом кирпич и гончарные изделия, мягких мишек и зайчиков, игрушки из стекла и бумаги. На производство только стеклянных елочных игрушек перешли в середине прошлого века. 90-годы оказались тяжелыми для предприятия. Фабрику хотели выкупить иностранные инвесторы. При этом ручной труд заменить штамповкой. Но руководство предприятия отказалось.
- В игрушке должна остаться душа мастеров, - считает Николай Маслов. – Наши подделки сравнивают с гжелью и хохломой. Мы хотим сохранить свой народный промысел.
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