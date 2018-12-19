2018-12-19T18:01:04+03:00
Экономика

Бюджет Брянска на 2019 год: большую часть денег потратят на «социалку»

Основной финансовый документ города получился сбалансированным по доходам и расходам
Мария Дедкова
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Деньги пойдут на увеличение зарплат, строительство школ и ремонт дорог.Деньги пойдут на увеличение зарплат, строительство школ и ремонт дорог.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 19 декабря, на 57-м заседании депутаты Брянского городского совета приняли бюджет Брянска на 2019 год. Основной финансовый документ города получился сбалансированным по доходам и расходам.

Доходы и расходы в 2019 составят 7 миллиардов 47 миллионов рублей. Бюджет будет складываться за счет налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из области. Весь следующий год документ будет корректироваться в сторону увеличения доходов по мере поступления субсидий.

На социальную сферу потратят 77,8 процента бюджета - это 5 миллиардов и 335 миллионов рублей . Самая значительная сумма - 4 миллиарда и 452 миллиона рублей - пойдет на строительство городских школ и детских садов.

Еще одной статьей главного финансового документа города станет - увеличение МРОТа. Так, с 1 января 2019 года брянцы не будут получать меньше 11 280 рублей.

Городской бюджет в следующем году предусматривает софинансирование на строительство, капитальный ремонт и текущее содержание дорог, постройку второй очереди Первомайского моста, возведение школы на 1225 мест, двух детских садов и семи пристроек к детским садам.

За счет бюджетных средств будет погашаться муниципальный долг. В городе планируют выплатить 100 миллионов рублей.

К слову, в 2019-м , как говорят в пресс-службе Брянского горсовета, нас ждут дополнительные зачисления, которые не учли в проекте бюджета. Почти 1 миллиард и 300 миллианов рублей поступят на строительство дорог и создание комфортной городской среды.

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