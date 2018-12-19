2018-12-19T18:01:04+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
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«Ростелеком» предоставил малому и среднему бизнесу возможность сформировать комплект онлайн-кассы под свои нужды. В том числе – минимальный, то есть только кассовый аппарат с фискальным накопителем (ФН) на 13 или 36 месяцев без дополнительного оборудования и сервисов. Предприниматели выбирают размер ФН в зависимости от вида деятельности. При необходимости всегда можно докупить терминал для банковских карт, сканер штрих-кода или Wi-Fi роутер.

В личном кабинете оператора фискальных данных (ОФД) клиентам доступны инструменты для оптимизации бизнеса. Здесь можно отслеживать приход, расход, возврат, динамику выручки за выбранный период, выявить лучшие торговые точки и прочее. Сервис также позволяет сформировать отчётность, разделив права на просмотр. К примеру, бухгалтер будет видеть только информацию о деньгах, а кассир – только о своей кассе.

Александр Яресько, директор центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«В разработке продуктов мы стараемся учесть потребности всех клиентов. Так мы заметили, что основная часть представителей малого бизнеса, особенно самозанятые, не нуждается в полных комплектах онлайн-касс. Им достаточно просто выполнить новые требования закона. Именно на них рассчитан базовый комплект онлайн-касс «Ростелекома». Причём, наше предложение удобно также тем, что не содержит скрытых платежей: все наши цены окончательные. А это очень важно для бизнеса с небольшими оборотами».

Дополнить онлайн-кассу можно терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов «Ростелекома» ставка – 2,5% с возможностью подключения к счёту в любом банке. Также опционально можно приобрести сканер штрих-кода и Wi-Fi-роутер. Дополнительно можно заказать услугу доставки и настройки оборудования. Если у владельцев бизнеса возникли трудности с выбором кассового оборудования, специалисты «Ростелекома» бесплатно помогут сформировать продукт под индивидуальные потребности.

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