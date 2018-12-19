Сильнейшие представители учебных заведений Центрального федерального округа

Конкурс будущих медсестер «Моя будущая профессия – медицинская сестра» прошел 14 декабря в Брянске. Его участниками в этом году стали 18 студентов выпускных курсов специальности 34.02.01 Сестринское дело средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Центрального федерального округа. Стоит отметить, что в этом году география конкурса значительно расширилась: это сильнейшие представители из Белгорода, Владимира, Воронежа, Ельца, Калуги, Курска, Липецка, Москвы, Новозыбкова, Обнинска, Рязани, Старого Оскола, а также Тулы, Усмани и Ярославля.

Участникам предстояло пройти шесть испытаний: теоретические и практические.

Перед началом соревнований состоялась жеребьевка, где были определены порядковые номера конкурсантов. Две студентки Брянского базового медицинского колледжа выступали вне конкурса.

Первым испытанием стала самопрезентация. Каждый будущий медицинский работник должен был представить пятиминутное выступление на тему «Я – доброволец! Мои мотивации, цели, достижения». Испытание посвятили Году добровольца, которым был объявлен 2018­й. Конкурсанты говорили не только о важности профессии медсестры, но и о своих достижениях во внеучебной деятельности. Самым запоминающимся стало трогательное выступление участницы из Владимира. Ксения Панченко рассказала о своей работе с людьми с проблемами слуха и исполнила песню на языке жестов.

Оценивало конкурс компетентное жюри, возглавила которое Марина Афанаскина.

Теория и практика

Оценивало конкурсантов компетентное жюри. В него вошли начальник отдела по профессиональному образованию и науке департамента образования и науки Брянской области С.А. Никольский, заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов Л.А. Третьякова, начальник отдела по кадровой работе департамента здравоохранения Брянской области О.В. Татаринова, председатель Брянской областной организации профсоюзов работников здравоохранения В.В. Быковский, старший инспектор отдела молодежных программ и общественных проектов департамента внутренней политики Е.В. Глушенкова и проректор БГУ имени И.Г. Петровского Л.А. Зятева.

Вторым испытанием стало компьютерное тестирование. За 30 минут участники конкурса ответили на сто вопросов, касающихся их будущей профессии и общепрофессиональных учебных дисциплин.

Затем конкурсантам нужно было решить ситуационную задачу. За 15 минут участники по предложенной симптоматике должны были показать эрудицию и клиническое мышление в выделении приоритетной проблемы, формулировке диагноза, разработке плана сестринских вмешательств по выделенной приоритетной проблеме, оформить медицинскую документацию и подобрать группы лекарственных средств, необходимых для купирования состояния.

Пока студенты справлялись с заданиями, для сопровождающих их педагогов провели экскурсию по колледжу, в ходе которой они могли ознакомиться с материально-технической базой и рабочими площадками конкурсантов. В холле учебного заведения гости познакомились с выставкой нашего земляка, художника Валерия Комарова. Затем состоялась дискуссионная площадка «Актуальные вопросы воспитания и обучения», во время которой педагоги обсудили новые формы работы в воспитании.

Награждение победителя Ксении Панченко получилось очень эмоциональным.

Самый важный этап

Одной из самых ответственных оказалась практическая часть испытаний. Ее основой стала манипуляционная техника. Во время этого испытания конкурсанты должны были оказать простую медицинскую услугу – выполнить внутривенную инъекцию.

Следующим заданием стало оказание первой медицинской помощи. Заключительным испытанием стала демонстрация коммуникативных способностей студентов при общении с родственниками пациента с определенной проблемой. Условия выполнения заданий были максимально приближены к реальным ситуациям.

На этом этапе работу конкурсантов судили уже профессиональные эксперты: представители практического здравоохранения Брянской области – главные и старшие медицинские сестры брянских областных и городских медицинских организаций и опытные преподаватели Брянского базового медицинского колледжа.

Все участники достойно справились с испытаниями. Третье место по праву досталось Юрию Кобзеву из Усманского филиала Липецкого медицинского колледжа. Второе место заняла Людмила Кабанова из Брянского медико­социального техникума имени академика Николая Амосова. Победительницей конкурса и обладательницей кубка стала Ксения Панченко из Владимирского базового медицинского колледжа. Призерам соревнований вручили памятные дипломы и призы.

Итоги конкурса подвела председатель жюри, директор, кандидат педагогических наук, Отличник здравоохранения Марина Афанаскина:

– Для студентов конкурс – это отличная возможность продемонстрировать своe мастерство. Проявив себя здесь, они могут принять участие во всероссийских конкурсах, поучаствовать в соревнованиях Worldskills Russia («Молодые профессионалы»). Мне приятно отметить, что наши студентки Карина Гричану и Анна Васечкина, выступавшие вне конкурса, соответствовали победителю.

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