Главному брянскому спасателю Вадиму Уваркину присвоили звание генерал-майора

Начальнику Главного управления МЧС России по Брянской области Вадиму Уваркину присвоили звание генерал-майора внутренней службы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Вадим Уваркин родился в 1969 году в городе Елец Липецкой области. В 1990 году с отличием окончил Бакинское высшее общевойсковое училище. В 2000-м выучился в Военно-Инженерной академии. В 2017 году на отлично закончил Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.

С 1990 по 1996 годы Вадим Уваркин служил в воинских частях на Дальнем Востоке. Потом продолжил службу в подразделениях МЧС. С 2000 года был старшим офицером в ГУ по делам ГО и ЧС Орловской области. С 2001 по 2004 годы занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Орловской области. Затем до 2006 года – начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по Орловской области. С 2009 по 2015 годы – заместитель начальника Центрального регионального центра МЧС России.

С 18 мая 2015 года Вадим Сергеевич занимает пост начальника ГУ МЧС России по Брянской области. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и другими наградами.

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