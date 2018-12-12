2018-12-12T18:01:25+03:00
Общество

Главному брянскому спасателю Вадиму Уваркину присвоили звание генерал-майора

Соответствующий указ подписал президент
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

Начальнику Главного управления МЧС России по Брянской области Вадиму Уваркину присвоили звание генерал-майора внутренней службы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Вадим Уваркин родился в 1969 году в городе Елец Липецкой области. В 1990 году с отличием окончил Бакинское высшее общевойсковое училище. В 2000-м выучился в Военно-Инженерной академии. В 2017 году на отлично закончил Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.

С 1990 по 1996 годы Вадим Уваркин служил в воинских частях на Дальнем Востоке. Потом продолжил службу в подразделениях МЧС. С 2000 года был старшим офицером в ГУ по делам ГО и ЧС Орловской области. С 2001 по 2004 годы занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Орловской области. Затем до 2006 года – начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по Орловской области. С 2009 по 2015 годы – заместитель начальника Центрального регионального центра МЧС России.

С 18 мая 2015 года Вадим Сергеевич занимает пост начальника ГУ МЧС России по Брянской области. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и другими наградами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО: «Если увидите где продукцию «Алтайские продукты + 100 к здоровью», смело покупайте. Качество гарантируем»
На Новый год все места в санаториях и на турбазах Алтайского края уже забронированы, но летом на Алтае пройдет фестиваль в честь Года театра в России и 90-летия со дня рождения Василия Шукшина
Новости 24
В программу капремонта попали еще 14 брянских многоэтажек
Начальник отдела полиции станции Брянск-I отправится под суд за хранение гранаты и мины
В Карачеве трем детям-сиротам подарили новые квартиры
В Брянске снесли еще шесть ларьков
В Брянске перекроют движения на улицах Бондаренко и Вали Сафроновой
В Климове открыли кинозал на 450 зрителей
На переходе у площади Ленина в Брянске водитель маршрутки чуть не сбил женщину
Брянская пара стала одним из победителей конкурса «Семья года»
В Брянске пройдет пробег памяти Виктора Клевцова и Мансура Тимиргалеева
В Брянске планируют возобновить авиарейсы до Санкт-Петербурга в следующем году
В Брянске из-за ремонта коллектора изменится схема движения маршруток и автобуса
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Дуки
Житель Трубчевска из ревности разбил автомобиль соперника
На брянца завели уголовное дело за ложные показания в суде
В Брянске пройдет Кадетский новогодний бал
Брянцы пожаловались на нечищеную дорогу к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе
Брянец победил в уличном бое без правил и стал звездой соцсетей
В брянском поселке Белая Березка в горящем доме погиб 66-летний пенсионер