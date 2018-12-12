2018-12-12T14:19:47+03:00
Общество

В брянском лесу не могут уйти в спячку бурые медведи

В декабре в регионе установилась довольно теплая погода
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба заповедника "Брянский лес".Фото: пресс-служба заповедника "Брянский лес".
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В брянском лесу никак не уйдут в зимнюю спячку бурые медведи. Пару дней назад следы медведицы и двух медвежат нашли в трехстах метрах от центральной усадьбы заповедника «Брянский лес». Несколько раз сообщали научным сотрудникам о других следах косолапых в лесу.

Фото: пресс-служба заповедника "Брянский лес".

Фото: пресс-служба заповедника "Брянский лес".

Необычное поведение мишек связано с довольно теплой для середины декабря погодой. Несколько дней держится плюсовая температура или около нуля. Но, главное, в этом году в лесу необычайный урожай желудей. Медведи запасают жир на зиму. Они едят желуди даже под снегом.

- По следам видно, что медведица водит своих детей по лесу, чтобы найти желуди и место для залегания в берлогу, - говорит замдиректора по научной работе заповедника «Брянский лес» Елена Ситникова. - Такая же история и с медведем, который живет неподалеку от Чухраев: он уже готов ложиться спать, но вольные желуди еще манят.

Проснуться брянские медведи, скорее всего, в начале весны. Чем больше будет снега, тем дольше косолапые не выйдут из своих берлог.

В заповеднике сейчас живет около 13-15 бурых медведей.

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